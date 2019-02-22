США сменят власть еще в двух странах





телеканалу Telemundo. Об этом заявил госсекретарь страны Майк Помпео в интервьюTelemundo.





Журналист поинтересовалась, намерен ли Вашингтон бороться с недемократическими режимами в Никарагуа и на Кубе. М.Помпео дал утвердительный ответ.





«Мы признаем, что правительства этих стран жестоко поступают с собственным народом, представляют реальную угрозу: угрозу безопасности, угрозу для личности, лишают основных свобод», - пояснил глава внешнеполитического ведомства.





Он подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа работает над тем, чтобы положительные результаты были достигнуты не только в Венесуэле, но также и в этих двух странах.





Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. США сразу и открыто поддержали его.



