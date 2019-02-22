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США сменят власть еще в двух странах
США хотели бы сменить власть не только в Венесуэле, но и в Никарагуа, и на Кубе.
Об этом заявил госсекретарь страны Майк Помпео в интервью
Журналист поинтересовалась, намерен ли Вашингтон бороться с недемократическими режимами в Никарагуа и на Кубе. М.Помпео дал утвердительный ответ.
«Мы признаем, что правительства этих стран жестоко поступают с собственным народом, представляют реальную угрозу: угрозу безопасности, угрозу для личности, лишают основных свобод», - пояснил глава внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа работает над тем, чтобы положительные результаты были достигнуты не только в Венесуэле, но также и в этих двух странах.
Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. США сразу и открыто поддержали его.
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США хотели бы сменить власть не только в Венесуэле, но и в Никарагуа, и на Кубе.
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