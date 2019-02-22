Белорусские самбисты завоевали 13 медалей в первый день турнира в Минске





Серебряными медалями отметились Екатерина Калюжная, Юрий Рыбак, Сергей Фирсов и Алексей Крепец (68 кг). А бронзовые награды завоевали Мария Кондратьева, Яна Биаханская, Карина Шут, Евгений Михно и Александр Данильченко.





За награды турнира борются около 300 атлетов в боевом и спортивном самбо. Беларусь представляют 25 спортсменов в девяти весовых категориях у мужчин и семи - у женщин.



