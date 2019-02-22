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Белорусские самбисты завоевали 13 медалей в первый день турнира в Минске

23.02.2019 10:46 — Разное | Партизан  
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Белорусские атлеты завоевали 13 наград в первый день открытого чемпионата Беларуси по самбо категории А на призы президента Беларуси. Золото завоевали Анфиса Копаева, Татьяна Мацко, Иван Анискевич и Евгений Алексиевич.


Серебряными медалями отметились Екатерина Калюжная, Юрий Рыбак, Сергей Фирсов и Алексей Крепец (68 кг). А бронзовые награды завоевали Мария Кондратьева, Яна Биаханская, Карина Шут, Евгений Михно и Александр Данильченко.

За награды турнира борются около 300 атлетов в боевом и спортивном самбо. Беларусь представляют 25 спортсменов в девяти весовых категориях у мужчин и семи - у женщин.


 
 
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Белорусские атлеты завоевали 13 наград в первый день открытого чемпионата Беларуси по самбо категории А на призы президента Беларуси. Золото завоевали Анфиса...
 
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