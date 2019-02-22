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Россиянам запретят держать дома пауков, медведей и китов

23.02.2019 10:36 — Разное | Партизан  
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Минприроды РФ составило список животных, которых предлагает запретить к содержанию в домашних условиях. Об этом, как передает ТАСС, сказано в соответствующем проекте постановления, размещенном на сайте правительства.


Если животные были приобретены до 1 января 2020 года, они смогут находиться на содержании владельцев до наступления естественной смерти. Также документ учитывает возможность содержания отдельных групп диких животных на принадлежащих владельцам животных земельных участках.

По данным министерства, список является дополнением к закону о жестоком обращении с животными, принятом в декабре прошлого года. Среди подлежащих запрету животных оказались крупные кошачьи, пауки, скорпионы и морские млекопитающие, пишет newsru.com

Согласно документу, к перечню животных, запрещенных к содержанию, отнесут крупных хищных животных (вес которых во взрослом состоянии более 20 кг), включая представителей медвежьих и крупных кошачьих; ядовитых животных, представляющих опасность для человека (ядовитые пауки, скорпионы); а также морских млекопитающих и крупных животных, создать приемлемые условия содержания для которых трудно.

Однако в министерстве подчеркнули, что в отдельных случаях могут быть сделаны исключения, в частности, если речь идет о спасении или сохранения здоровья животного, попавшего под запрет. Для этого в правительстве разработали проект постановления с соответствующим перечнем возможных ситуаций.

"Перечень случаев допускает временное содержание животных при спасении пострадавших, травмированных в естественной среде обитания животных, находящихся в беспомощном состоянии, а также, если их физическое состояние не позволяет возвратить их в среду обитания, либо животных без владельца, а также при необходимости выхаживания и лечения животных, исходя из заботы о них, вне мест их постоянного содержания", - говорится в тексте.


Кроме того, предусмотрено содержание диких животных центрами их реабилитации или реинтродукции, питомниками, а также профильными научными учреждениями и высшими учебными заведениями.


 
 
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Минприроды РФ составило список животных, которых предлагает запретить к содержанию в домашних условиях. Об этом, как передает ТАСС, сказано в соответствующем...
 
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