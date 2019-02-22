Россиянам запретят держать дома пауков, медведей и китов





Если животные были приобретены до 1 января 2020 года, они смогут находиться на содержании владельцев до наступления естественной смерти. Также документ учитывает возможность содержания отдельных групп диких животных на принадлежащих владельцам животных земельных участках.





пише т newsru.com По данным министерства, список является дополнением к закону о жестоком обращении с животными, принятом в декабре прошлого года. Среди подлежащих запрету животных оказались крупные кошачьи, пауки, скорпионы и морские млекопитающие,т newsru.com





Согласно документу, к перечню животных, запрещенных к содержанию, отнесут крупных хищных животных (вес которых во взрослом состоянии более 20 кг), включая представителей медвежьих и крупных кошачьих; ядовитых животных, представляющих опасность для человека (ядовитые пауки, скорпионы); а также морских млекопитающих и крупных животных, создать приемлемые условия содержания для которых трудно.





Однако в министерстве подчеркнули, что в отдельных случаях могут быть сделаны исключения, в частности, если речь идет о спасении или сохранения здоровья животного, попавшего под запрет. Для этого в правительстве разработали проект постановления с соответствующим перечнем возможных ситуаций.





"Перечень случаев допускает временное содержание животных при спасении пострадавших, травмированных в естественной среде обитания животных, находящихся в беспомощном состоянии, а также, если их физическое состояние не позволяет возвратить их в среду обитания, либо животных без владельца, а также при необходимости выхаживания и лечения животных, исходя из заботы о них, вне мест их постоянного содержания", - говорится в тексте.









Кроме того, предусмотрено содержание диких животных центрами их реабилитации или реинтродукции, питомниками, а также профильными научными учреждениями и высшими учебными заведениями.



