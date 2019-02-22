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Средний мужчина в Беларуси. Кто он?
Мужчин в Беларуси меньше, чем женщин — 46,6% среди населения страны.
По предварительным данным, на начало 2019 года в Беларуси живет 4 416 000 мужчин, говорится в
Кстати, мужчин в стране становится больше. Для сравнения: в 2011 году их было 4 миллиона 408 тысяч. Три четверти белорусских мужчин — горожане, 20, 6 процентов живут в Минске.
Уровень занятости мужчин в трудоспособном возрасте высокий — 82%. Средний возраст работающих — 40,7 года. Каждый четвертый мужчина, занятый в экономике страны, — в возрасте 16 — 30 лет.
Преимущественно «мужскими» в стране считаются такие виды деятельности, как «строительство», «транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность», «сельское, лесное и рыбное хозяйство», «промышленность», «информация и связь».
В 2018 году 60,7 тыс. мужчин женились, при этом впервые — 42,5 тысячи.
Создавать семьи белорусские мужчины предпочитают в возрасте 20 — 29 лет, отмечает Белстат. Каждый третий мужчина, заключивший брак, находился в возрасте 25 — 29 лет, каждый четвертый — в возрасте 20 — 24 лет.
Средний возраст вступления мужчин в первый брак в 2018 году составил 28,1 года, повторный — 41,3 года.
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Мужчин в Беларуси меньше, чем женщин — 46,6% среди населения страны.
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