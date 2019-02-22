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15 лет подвигу Волчкова. Очень хитрый белорусский героизм

23.02.2019 10:00 — Разное | Партизан  
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Травма ноги не помешала Владимиру выйти на корт и выбить из Кубка Дэвиса сборную России.

15 лет подвигу Волчкова. Очень хитрый белорусский героизм
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
15 лет назад мужская сборная Беларуси по теннису добилась своего главного результата в истории – ворвалась в полуфинал Кубка Дэвиса, победив более маститые и рейтинговые сборные России и Аргентины. Максим Мирный и Владимир Волчков побеждали, как казалось, вопреки всему. И если бы не история, о которой речь пойдет ниже, то не было бы никакого полуфинала.

В 1/8 финала Беларуси выпало играть с Россией. О силе соперника свидетельствовал хотя бы тот факт, что в 2002-м эта команда брала Кубок Дэвиса, а в Минск прилетели теннисисты исключительно из первой сотни рейтинга ATP. У белорусов вверху был лишь Максим Мирный, занимавший 22-е место. Мирного и Волчкова на тот момент в рейтинге разделяли 99 теннисистов.

Начинать в футбольном манеже поединком с Игорем Андреевым выпало как раз Волчкову. Складывалась встреча для белоруса отлично: он вел по сетам 2:1 и все шло к победе. Но при счете 4:4 в четвертой партии произошло неожиданное. Владимир достаточно уверенно принял подачу соперника, однако оступился и рухнул на корт.

Капитан команды Сергей Тетерин и врач Игорь Головнев, осмотрев ногу, взяли медицинский тайм-аут. Вскоре, прихрамывая, теннисист вернулся на корт, но провел всего несколько розыгрышей и окончательно понял, что продолжать не может. Победа, которая почти была в кармане, автоматом досталась Андрееву.

Пока Мирный четыре часа рубился с Сафиным, в 6-й столичной больнице над ногой Волчкова колдовали врачи. Руководил процессом знакомый теннисиста, один из лучших травматологов Беларуси Павел Пашук. Рентген показал, что у Волчкова микронадрывы мягких тканей. Чтобы понять, как теннисиста вернуть на корт к воскресенью, врачи собрали консилиум, и решили готовить его с помощью криотерапии.

В итоге на субботней церемонии открытия Волчков появился с костылями. Со стороны казалось, что матч уже проигран, ведь равнозначной замены Волчкову просто не было. В результате Мирный и Швец проиграли парный поединок. А победа Максима над Андреевым в первом воскресном поединке, сделавшая счет 2:2, все равно еще ничего не решала. Даже сам Мирный не очень верил в итоговый успех: «Когда вернулся после матча с Андреевым в раздевалку, то увидел, что Володе заматывают ногу чуть ли не в гипс. Я, наверное, всем членам команды, за исключением Володи, говорил, что дело пропащее, шансов нет».

Кажется, примерно так оценивали шансы белорусов и россияне. Будучи уверенным, что на вторую встречу выйдет 16-летний Андрей Коротченя или нестабильный и возрастной Александр Швец, Тарпищев заявил Южного. Каковым же было удивление россиян, когда на корте появился Волчков. Владимир, который даже в день матча вынужден был пройти две часовые процедуры, втайне от соперника немного размялся, почувствовал, что может играть, и лишь тогда получил добро от врачей на продолжение авантюры. Поначалу белорус действовал нерешительно, как бы опасаясь за поврежденную ногу, но со временем так вошел в раж, что не отдал сопернику ни одного сета – 7:5, 6:2, 6:4.

После заключительного розыгрыша, когда Южный пробил в аут, Волчков упал на корт и, словно не веря в случившееся, закрыл руками глаза.



Заполненный манеж устроил теннисисту овацию, а через мгновение его начала подбрасывать над кортом родная команда. На пресс-конференцию измотанного Владимира привели врач и массажист. После общения с прессой герой отправился прямиком на процедуры.

«Если бы такая травма случилась на личном турнире, то я бы, конечно, не играл. Но игра за сборную, за страну – совсем другое дело. Без меня шансов выиграть решающий матч у ребят не было», – позже признавался Волчков.

Что интересно, то поражение до сих пор не дает покоя россиянам, которые называют травму Волчкова продуманным сценарием. А Шамиль Тарпищев еще пару лет назад говорил: «Я-то был уверен, что повреждение несерьезное. Когда Волчков упал, подбежал к нему вместе со всеми: гематомы на ноге не было, кожа была розовой. И хотя он потом хромал, делал это специально, чтобы ввести нас в заблуждение».

Визави Тарпищева Сергей Тетерин ни от кого не утаивал, что в матче с Россией прибегнул к хитрости, выпустив Волчкова на открытие матча на костылях, но и не скрывал другого – Волчков действительно повредил голеностоп.

Вскоре Владимир помог Беларуси разгромить Аргентину (5:0) и выйти в полуфинал. Там белорусы уже ничего не противопоставили США, но это, как говорится, совсем другая история.



 
Теги: Минск
 
 
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Травма ноги не помешала Владимиру выйти на корт и выбить из Кубка Дэвиса сборную России.
 
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