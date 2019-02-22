Отравление алкоголем в Индии: число жертв растет









Ранее сообщалось о 17 погибших.





Инцидент произошел на северо-востоке страны. Большая часть пострадавших работала на чайной плантации в штате Ассам.





Полиция арестовала пятерых человек, в том числе владельца производства.





Напомним, ранее в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии после употребления некачественного спиртного погибли более 110 человек.



