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«Белавиа» открывает прямые рейсы до Таллина

23.02.2019 09:29 — Разное | Партизан  
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Авиакомпания «Белавиа» открывает регулярные рейсы по маршруту Минск-Таллин-Минск 30 мая. Об этом сообщает сайт «Белавиа».

Полеты в Таллин будут осуществляться на регулярной основе 4 раза в неделю с вылетом из Минска в 08.50 по понедельникам, четвергам и в 15.50 по вторникам и субботам с прибытием в Международный аэропорт Таллин имени Леннарта Мери. Обратный рейс из Таллина планируется осуществить с вылетом в 10.45 по понедельникам, четвергам и в 17:45 по вторникам и субботам с прилетом в Национальный аэропорт «Минск», пишет belsat.eu
Стоимость авиабилетов в одну сторону составит от 93 евро, включая таксы и сборы, и от 178 евро – туда-обратно. Билеты уже доступны в продаже.

Полеты планируется осуществлять на комфортабельном авиалайнере Embraer 175 пассажировместимостью 76 мест. Время в пути составит 1 час 15 минут.

Таким образом, сейчас впервые до Таллина можно будет добраться напрямую. И автобусными рейсами, и железной дорогой из Минска можно попасть в столицу Эстонии только с пересадкой.





 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания «Белавиа» открывает регулярные рейсы по маршруту Минск-Таллин-Минск 30 мая. Об этом сообщает сайт «Белавиа».
 
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