|
«Белавиа» открывает прямые рейсы до Таллина
Авиакомпания «Белавиа» открывает регулярные рейсы по маршруту Минск-Таллин-Минск 30 мая. Об этом сообщает сайт «Белавиа».
Полеты в Таллин будут осуществляться на регулярной основе 4 раза в неделю с вылетом из Минска в 08.50 по понедельникам, четвергам и в 15.50 по вторникам и субботам с прибытием в Международный аэропорт Таллин имени Леннарта Мери. Обратный рейс из Таллина планируется осуществить с вылетом в 10.45 по понедельникам, четвергам и в 17:45 по вторникам и субботам с прилетом в Национальный аэропорт «Минск»,
Стоимость авиабилетов в одну сторону составит от 93 евро, включая таксы и сборы, и от 178 евро – туда-обратно. Билеты уже доступны в продаже.
Полеты планируется осуществлять на комфортабельном авиалайнере Embraer 175 пассажировместимостью 76 мест. Время в пути составит 1 час 15 минут.
Таким образом, сейчас впервые до Таллина можно будет добраться напрямую. И автобусными рейсами, и железной дорогой из Минска можно попасть в столицу Эстонии только с пересадкой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиакомпания «Белавиа» открывает регулярные рейсы по маршруту Минск-Таллин-Минск 30 мая. Об этом сообщает сайт «Белавиа».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)