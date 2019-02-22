«Белавиа» открывает прямые рейсы до Таллина

пише т belsat.eu Полеты в Таллин будут осуществляться на регулярной основе 4 раза в неделю с вылетом из Минска в 08.50 по понедельникам, четвергам и в 15.50 по вторникам и субботам с прибытием в Международный аэропорт Таллин имени Леннарта Мери. Обратный рейс из Таллина планируется осуществить с вылетом в 10.45 по понедельникам, четвергам и в 17:45 по вторникам и субботам с прилетом в Национальный аэропорт «Минск»,т belsat.eu

Стоимость авиабилетов в одну сторону составит от 93 евро, включая таксы и сборы, и от 178 евро – туда-обратно. Билеты уже доступны в продаже.





Полеты планируется осуществлять на комфортабельном авиалайнере Embraer 175 пассажировместимостью 76 мест. Время в пути составит 1 час 15 минут.





Таким образом, сейчас впервые до Таллина можно будет добраться напрямую. И автобусными рейсами, и железной дорогой из Минска можно попасть в столицу Эстонии только с пересадкой.















