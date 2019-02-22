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На тенге будут надписи только на казахском языке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - тенге.
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Согласно указу, текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке.
«Текст надписей на коллекционных и инвестиционных монетах оформляется на государственном, а также на русском или иностранном языках, за исключением коллекционных монет, изготавливаемых по заказам других стран, которые оформляются на иностранном языке», - говорится в тексте указа.
Согласно предыдущей концепции дизайна банкнот и монет, на них допускались надписи на казахском и русском языках.
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - тенге.
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