На тенге будут надписи только на казахском языке

передает Tengrinews.kz. Об этомTengrinews.kz.





Согласно указу, текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке.





«Текст надписей на коллекционных и инвестиционных монетах оформляется на государственном, а также на русском или иностранном языках, за исключением коллекционных монет, изготавливаемых по заказам других стран, которые оформляются на иностранном языке», - говорится в тексте указа.





Согласно предыдущей концепции дизайна банкнот и монет, на них допускались надписи на казахском и русском языках.



