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Александр Семенов зорко оберегал рубежи некогда единой Родины — СССР

23.02.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Именно этот всенародный праздник объединяет тех, кто связан с воинской службой в настоящее время, а также десятилетия назад зорко оберегал рубежи некогда единой Родины — СССР.

Александр Семенов зорко оберегал рубежи некогда единой Родины — СССР

Одним из таких заслуженных людей является подполковник в отставке, бывший командир 2-й авиационной эскадрильи 240-го полка 57-й Краснознаменной морской ракетоносной авиационной дивизии Александр Семенов.

Этот боевой офицер и сегодня ведет активную трудовую,  общественную жизнь, работая инженером по охране труда в районном потребительском обществе, а также заместителем председателя районной организации ОО «Белорусский союз офицеров». По ее инициативе и при активном участии в прошлом году на въезде в микрорайон Быхов-1 установили советский тактический фронтовой бомбардировщик СУ-24М, доставленный сюда на вечную стоянку из Барановичской авиабазы. Правда, поначалу некоторые ветераны 57-й МРАД были против такого символа памяти быховским авиаторам. Они аргументировали свою позицию тем, что в нашем городе, мол, базировались не такие самолеты, а ракетоносцы ТУ-16, затем ТУ-22М, которые могли брать на борт как обычные бомбы, так и с ядерными боеголовками.

Но, говорит Александр Фаридович, найти точку соприкосновения все же удалось. И самым веским аргументом было то, что в нашей суверенной стране нет больше тех советских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков, ибо Беларусь еще в июле 1993 года стала первым государством, добровольно отказавшимся от возможности обладания ядерным оружием, оставшимся после распада Советского Союза. Поэтому ТУ-22М перебазировали в Россию, а ныне установленный СУ- 24М нужно воспринимать просто как исторический памятник-символ.

Ветеран 57-й МРАД еще в детстве мечтал стать летчиком. В те далекие годы мальчишка часто наблюдал за пассажирскими самолетами, которые взлетали и приземлялись на аэродроме его родного города Талас в Республике Киргизия. А уже после срочной воинской службы в Группе советских войск в Германии поступил в Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков, окончив это престижное учебное учреждение с отличием.

Молодой лейтенант первым местом своей службы выбрал 57- ю МРАД  дважды Краснознаменного Балтийского флота, где только после десяти лет безупречной службы стал командиром ракетоносца. Александр Фаридович вспоминает, как во время учений в небе над холодными водами Балтики его боевую машину сопровождали натовские истребители, которые зачастую провоцировали советских летчиков своими действиями, стараясь рассмотреть установленное вооружение…

После развала СССР несколько лет служил в украинском городе Николаев, заканчивая заочно Санкт-Петербургскую военно-морскую академию. Однако позже все равно решил вернуться в давно ставший для него родным Быхов.

Семеновы — офицерская династия. Александр Фаридович с гордостью рассказывает, что его сын Дмитрий сейчас носит погоны старшего лейтенанта. Он, отучившись в Рязанском высшем военном воздушно-десантном училище, теперь служит командиром взвода в приграничном Бресте. Такой выбор не случаен, поскольку младший брат ветерана 57-й МРАД — Сергей — подполковник в отставке воздушно-десантных войск, а племянник в звании подполковника продолжает службу в штабе Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

Сегодня Александр Семенов — частый гость в учреждениях образования города, где рассказывает школьникам об интересных и поучительных историях из своей большой  жизненной биографии. А для ребят, уверен, они являются живым примером настоящего патриотизма и беззаветного служения своему народу, своему Отечеству.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.

 

 
Теги: Брест
 
 
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День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Именно этот всенародный праздник объединяет тех, кто связан с воинской службой в
 
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