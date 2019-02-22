Ветераны войн, бравые офицеры и моряки, солдаты запаса, будущие защитники Отечества. Мужчины, сильные духом, смелые, надежные. В их честь в районном центре культуры состоялось торжественное мероприятие.
Екатерина ГУРСКАЯ.
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В Быхове День защитников Отечества отпраздновали концертной программой (фото)
23.02.2019 — Разное | Маяк Преднепровья
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Ветераны войн, бравые офицеры и моряки, солдаты запаса, будущие защитники Отечества. Мужчины, сильные духом, смелые, надежные. В их честь в
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