Минск подал ноту в МИД Украины в связи с разбойным нападением на белорусский асфальтобетонный завод

Посольство Беларуси подало ноту в МИД Украины в связи с разбойным нападением на асфальтобетонный завод в Николаевской области, установленный стройтрестом №8 Минска, и заявляет об учащении случаев проявления недобросовестной конкуренции в отношении белорусских организаций, участвующих в модернизации украинской сети автодорог.

«В ночь на 22 февраля текущего года совершено разбойное нападение на асфальтобетонный завод в Новобугском районе Николаевской области, который установлен «Строительно-монтажным трестом №8» (г.Минск) в рамках реализации договоров, заключенных на капитальный ремонт участков автотрасс в Николаевской области. Неустановленными лицами отравлены сторожевые собаки, избиты и связаны охранники, нанесен материальный ущерб», - говорится в сообщении на официальном сайте белорусской дипмиссии.

«По данному факту посольством в МИД Украины направлена нота, в которой внимание украинской стороны обращается на то, что такие противоправные акции не соответствуют договоренностям на высшем уровне по сотрудничеству в сфере дорожного строительства, наносят прямой ущерб конструктивно развивающимся торгово-экономическим отношениям наших стран, негативно влияют на инвестиционный имидж Украины», - проинформировали в посольстве.

Там выразили надежду, что украинской стороной будут приняты исчерпывающие меры по тщательному расследованию нападения, установлению виновных и привлечению их к ответственности.

В дипмиссии также констатировали, что в последнее время в Украине участились случаи проявления недобросовестной конкуренции в отношении белорусских организаций, участвующих в модернизации украинской сети автодорог.

«В частности, в украинских средствах массовой информации появились публикации со ссылками на обращения ряда народных депутатов Верховной Рады Украины в адрес Кабинета Министров Украины, направленные, по мнению Посольства, на формирование недоверия и предвзятого отношения к сотрудничеству с белорусской стороной в дорожно-строительной сфере», - говорится в сообщении посольства.

«В этих обращениях делается попытка дискредитировать успешную работу холдинга «Белавтодор» на украинском рынке дорожно-строительных услуг», - заявили в дипмиссии.

«По данному факту посольством направлено обращение в адрес вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Зубко Г.Г., сопредседателя межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества», - проинформировали в посольстве.