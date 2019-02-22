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ЕЭК включила в систему ветконтроля продукты, которые изготавливаются по технологии сыра

23.02.2019 09:27 — Разное | Интерфакс  
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Совет ЕЭК включил в систему ветконтроля продукты, которые изготавливаются по технологии сыра из молочного сырья, но в которых животный жир полностью или частично заменен на растительный.

Как сообщается в пресс-релизе ЕЭК, решение о включении этой продукции в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю в странах ЕАЭС, принято на заседании совета в пятницу.

"По своему составу эти товары не могут быть классифицированы как "сырный продукт", хотя по виду и названию позиционируются именно так или даже в качестве сыра, - говорится в сообщении. - Эпизоотические риски товаров, изготовленных из молочного сырья с заменой молочного жира, аналогичны рискам для товаров, изготовленных из цельного молока".

Это решение позволит осуществлять за ними ветеринарный контроль (надзор) и применять к ним ветеринарные меры при ввозе на территорию Союза. Это будет способствовать поддержанию в государствах ЕАЭС эпизоотического благополучия, подчеркивается в сообщении.

 
 
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Совет ЕЭК включил в систему ветконтроля продукты, которые изготавливаются по технологии сыра из молочного сырья, но в которых животный жир полностью или частично...
 
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