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Миллиардер Уоррен Баффетт потеряла за пятницу 4,3 млрд долларов за один день

23.02.2019 11:18 — Разное | Ежедневник  
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Миллиардер Уоррен Баффетт потеряла за пятницу 4,3 млрд долларов за один день

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более 4,3 млрд долларов за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей.

Речь идет о сокращении дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.

Акции американского продовольственного концерна Kraft Heinz в ходе торговой сессии в пятницу упали более чем на 27%, закрывшись на уровне 34,95 доллара за акцию.

Для Berkshire Hathaway, которому на конец 2018 года принадлежало более 325 млн акций (26,7%) Kraft Heinz, потери оказались существенными. Berkshire Hathaway за один день потеряла 4,31 млрд долларов, уточняет телеканал. Kraft Heinz является шестым по величине холдингом Berkshire после Apple, нескольких банков и Coca-Cola.

Согласно обнародованной в минувший четверг отчетности Kraft Heinz за четвертый квартал 2018 года, финансовые показатели компании оказались ниже прогнозов. На этом фоне было объявлено о сокращении дивидендов на 36%.

Кроме того, в этих же материалах компания объявила, что в отношении нее SEC проводит свое расследование. В частности, регулятор еще в октябре прошлого года потребовал передать ему документы, касающиеся ведения отчетности в том, что касается закупочной деятельности компании. В результате было выявлено увеличение расходов на закупки пищевых продуктов на 25 млн доларов.

Компания заверила, что усилила внутренний контроль с целью избежать подобные случаи в будущем и «всесторонне сотрудничает» с регулятором, пишет РБК.

 
Теги: Новости
 
 
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Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более 4,3 млрд долларов за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии...
 
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