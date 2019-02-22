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«Стрела» в Могилевской области все выходные будет ловить пьяных и бесправников за рулем

23.02.2019 11:53 — Разное | Tut.by  
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Рейдовые группы специального подразделения ДПС «Стрела» работают в Могилевской области 23 и 24 февраля. Приоритет в их работе — выявление пьяных водителей и бесправников за рулем, сообщили в МВД.

Нарушителей остальных пунктов ПДД также будут привлекать к ответственности.

За прошлые выходные и пятницу, 15−17 февраля, ГАИ области оштрафовали 470 пешеходов: 217 — за игнорирование световозвращателей в темное время, 65 пешеходов изъяты с проезжей части в нетрезвом состоянии. Задержали и отстранили от управления 20 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Оштрафовали 184 водителя, превысивших установленную скорость движения, сообщили в ГАИ региона.

 
 
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