«Стрела» в Могилевской области все выходные будет ловить пьяных и бесправников за рулем

Рейдовые группы специального подразделения ДПС «Стрела» работают в Могилевской области 23 и 24 февраля. Приоритет в их работе — выявление пьяных водителей и бесправников за рулем, сообщили в МВД.

Нарушителей остальных пунктов ПДД также будут привлекать к ответственности.

За прошлые выходные и пятницу, 15−17 февраля, ГАИ области оштрафовали 470 пешеходов: 217 — за игнорирование световозвращателей в темное время, 65 пешеходов изъяты с проезжей части в нетрезвом состоянии. Задержали и отстранили от управления 20 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Оштрафовали 184 водителя, превысивших установленную скорость движения, сообщили в ГАИ региона.