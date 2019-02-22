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Какие дороги отремонтируют в Пинске в 2019 году

23.02.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Когда городская газета рассказывала о состоявшейся недавно в горисполкоме пресс-конференции, мы обратили внимание читателей, что вопрос благоустройства пинских дорог по-прежнему остается болезненным. Не случайно поэтому, как сообщил председатель горисполкома И.Г.Ребковец, в нынешнем году практически вдвое увеличен объем финансирования затрат на текущий ремонт как проезжей части дорог, так и пешеходных дорожек, тротуаров, часть которых находится не в лучшем состоянии.

  Мы поинтересовались у руководства КУПП «ЖКХ г.Пинска», что намечено в этой связи на текущий год. Нам сообщили, что в 2019 году планируется выполнить следующие работы:

  по ремонту тротуарного покрытия отдельных участков улиц:

  • З. Космодемьянской (от ул. Суворова до ул. Дзержинского и от ул. Завальной до дома № 17);

  • Пушкина (от ул. Иркутско-Пинской дивизии до ул. Кирова);

  • Ленинградской (от дома № 4 до дома № 12);

  • Центральной (от ул. Ильина до ул. Островского);

  • Новоселов (от ул. Поселковой до ул. Сиреневой);

  • Весенней (от пр-та Жолтовского до ул. Молодежной);

  • Островского (от магазина «Купеческий» до ул. Центральной, одна сторона);

  • Днепровской флотилии (от кафе «Бригантина» до городского парка культуры и отдыха);

  • Юной (от ул. Ленинградской до ул. Калиновой, одна сторона, плитка);

  • Кирова (от ул. Шубитидзе до ул. К.Маркса, одна сторона);

  • Ильина (от гимназии № 2 до ул. Центральной);

  • Рокоссовского (от дома № 31 до ул. Центральной);

  • К.Цеткин (от ул. Парковой до ул. Гайдаенко, одна сторона);

  На эти цели предусмотрено порядка 400 тысяч рублей.

  по подсыпке переработанными строительными материалами проезжей части улиц:

  в апреле

  - Ремесленной
  - Шевченко
  - Разина
  - Маяковского
  - Ракетной
  - Заводской

  в мае

  - 1-го Ракетного пр.
  - Сиреневой
  - Мирной
  - Виленской
  - Прямой
  - Молодежной
  - Поселковой

в июне

  - Валовой (тупик)
  - Новой
  - Строгой
  - Строительной
  - Мичурина пер.
  - Фрунзе пер.
  - Фрунзе
  - Мичурина
  - Морской

  в июле

  - Доброй
  - Лазо
  - Красивой
  - Короткой
  - Кустарной
  - Фабричной
  - Чкалова, 34 а (переулок)

  в августе

  - Новопесчаной
  - 2-й Северной
  - проезда Блока и Сырокомли
  - пер. Ожешко
  - 2-й Долинской
  - 2-й Новосадской
  - 2-й Богановской
  - 1-го Торгошицкого проезда
  - 2-й Добрынской

  Ожидается, что общая протяженность улиц, благоустроенных посредством подсыпки их переработанными строительными материалами, превысит 13 километров.

  Руководство жилищно-коммунального хозяйства обратило внимание, что проведение ремонтных работ зависит от многих факторов, поэтому не исключено, что планы могут корректироваться. Так, к примеру, сроки производства работ по подсыпке улиц могут быть изменены в связи с прокладкой канализационных сетей.

  И в заключение несколько слов по поводу сплошного асфальтирования проезжей части отдельных участков ряда улиц. Сейчас речь идет о 18-и улицах, на эти цели будет выделено два миллиона рублей. Со списком улиц и конкретными участками на них, на которых будет проводиться сплошное асфальтирование, мы познакомим читателей несколько позже, после того как будут проведены торги по выбору подрядчика.

  Наталья КИРКОВЕЦ
 
 
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  Когда городская газета рассказывала о состоявшейся недавно в горисполкоме пресс-конференции, мы обратили внимание читателей, что вопрос благоустройства...
 
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