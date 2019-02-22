Какие дороги отремонтируют в Пинске в 2019 году

Когда городская газета рассказывала о состоявшейся недавно в горисполкоме пресс-конференции , мы обратили внимание читателей, что вопрос благоустройства пинских дорог по-прежнему остается болезненным. Не случайно поэтому, как сообщил председатель горисполкома И.Г.Ребковец, в нынешнем году практически вдвое увеличен объем финансирования затрат на текущий ремонт как проезжей части дорог, так и пешеходных дорожек, тротуаров, часть которых находится не в лучшем состоянии.



Мы поинтересовались у руководства КУПП «ЖКХ г.Пинска», что намечено в этой связи на текущий год. Нам сообщили, что в 2019 году планируется выполнить следующие работы:



по ремонту тротуарного покрытия отдельных участков улиц:



• З. Космодемьянской (от ул. Суворова до ул. Дзержинского и от ул. Завальной до дома № 17);



• Пушкина (от ул. Иркутско-Пинской дивизии до

ул. Кирова);



• Ленинградской

(от дома № 4 до дома № 12);



• Центральной (от ул. Ильина до ул. Островского);



• Новоселов (от ул. Поселковой до ул. Сиреневой);



• Весенней (от пр-та Жолтовского до ул. Молодежной);



• Островского (от магазина «Купеческий» до ул. Центральной, одна сторона);



• Днепровской флотилии (от кафе «Бригантина» до городского парка культуры и отдыха);



• Юной (от ул. Ленинградской до ул. Калиновой, одна сторона, плитка);



• Кирова (от ул. Шубитидзе до ул. К.Маркса, одна сторона);



• Ильина (от гимназии

№ 2 до ул. Центральной);



• Рокоссовского (от дома № 31 до ул. Центральной);



• К.Цеткин (от ул. Парковой до ул. Гайдаенко, одна сторона);



На эти цели предусмотрено порядка 400 тысяч рублей.

по подсыпке переработанными строительными материалами проезжей части улиц:



в апреле



- Ремесленной

- Шевченко

- Разина

- Маяковского

- Ракетной

- Заводской

в мае



- 1-го Ракетного пр.

- Сиреневой

- Мирной

- Виленской

- Прямой

- Молодежной

- Поселковой

в июне



- Валовой (тупик)

- Новой

- Строгой

- Строительной

- Мичурина пер.

-

Фрунзе пер.

- Фрунзе

- Мичурина

- Морской



в июле



- Доброй

- Лазо

- Красивой

- Короткой

- Кустарной

- Фабричной

- Чкалова, 34 а (переулок)

в августе



- Новопесчаной

- 2-й Северной

- проезда Блока и Сырокомли

- пер. Ожешко

- 2-й Долинской

- 2-й Новосадской

- 2-й Богановской

- 1-го Торгошицкого проезда

- 2-й Добрынской



Ожидается, что общая протяженность улиц, благоустроенных посредством подсыпки их переработанными строительными материалами, превысит 13 километров.



Руководство жилищно-коммунального хозяйства обратило внимание, что проведение ремонтных работ зависит от многих факторов, поэтому не исключено, что планы могут корректироваться. Так, к примеру, сроки производства работ по подсыпке улиц могут быть изменены в связи с прокладкой канализационных сетей.

И в заключение не

сколько слов по

поводу сплошного асфальтирования проезжей части отдельных участков ряда улиц. Сейчас речь идет о

18-и улицах, на эти цели будет выделено два миллиона рублей. Со списком улиц и конкретными участками на них, на которых будет проводиться сплошное асфальтирование, мы познакомим читателей несколько позже, после того как будут проведены торги по выбору подрядчика.



Наталья КИРКОВЕЦ