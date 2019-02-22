Какие дороги отремонтируют в Пинске в 2019 году

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Когда городская газета рассказывала о состоявшейся недавно в горисполкоме пресс-конференции, мы обратили внимание читателей, что вопрос благоустройства пинских дорог по-прежнему остается болезненным. Не случайно поэтому, как сообщил председатель горисполкома И.Г.Ребковец, в нынешнем году практически вдвое увеличен объем финансирования затрат на текущий ремонт как проезжей части дорог, так и пешеходных дорожек, тротуаров, часть которых находится не в лучшем состоянии.
Мы поинтересовались у руководства КУПП «ЖКХ г.Пинска», что намечено в этой связи на текущий год. Нам сообщили, что в 2019 году планируется выполнить следующие работы:
по ремонту тротуарного покрытия отдельных участков улиц:
• З. Космодемьянской (от ул. Суворова до ул. Дзержинского и от ул. Завальной до дома № 17);
• Пушкина (от ул. Иркутско-Пинской дивизии до ул. Кирова);
• Ленинградской (от дома № 4 до дома № 12);
• Центральной (от ул. Ильина до ул. Островского);
• Новоселов (от ул. Поселковой до ул. Сиреневой);
• Весенней (от пр-та Жолтовского до ул. Молодежной);
• Островского (от магазина «Купеческий» до ул. Центральной, одна сторона);
• Днепровской флотилии (от кафе «Бригантина» до городского парка культуры и отдыха);
• Юной (от ул. Ленинградской до ул. Калиновой, одна сторона, плитка);
• Кирова (от ул. Шубитидзе до ул. К.Маркса, одна сторона);
• Ильина (от гимназии № 2 до ул. Центральной);
• Рокоссовского (от дома № 31 до ул. Центральной);
• К.Цеткин (от ул. Парковой до ул. Гайдаенко, одна сторона);
На эти цели предусмотрено порядка 400 тысяч рублей. по подсыпке переработанными строительными материалами проезжей части улиц:
в апреле
- Ремесленной - Шевченко - Разина - Маяковского - Ракетной - Заводской в мае
- 1-го Ракетного пр. - Сиреневой - Мирной - Виленской - Прямой - Молодежной - Поселковой в июне
- Валовой (тупик) - Новой - Строгой - Строительной - Мичурина пер. - Фрунзе пер. - Фрунзе - Мичурина - Морской
в июле
- Доброй - Лазо - Красивой - Короткой - Кустарной - Фабричной - Чкалова, 34 а (переулок) в августе
- Новопесчаной - 2-й Северной - проезда Блока и Сырокомли - пер. Ожешко - 2-й Долинской - 2-й Новосадской - 2-й Богановской - 1-го Торгошицкого проезда - 2-й Добрынской
Ожидается, что общая протяженность улиц, благоустроенных посредством подсыпки их переработанными строительными материалами, превысит 13 километров.
Руководство жилищно-коммунального хозяйства обратило внимание, что проведение ремонтных работ зависит от многих факторов, поэтому не исключено, что планы могут корректироваться. Так, к примеру, сроки производства работ по подсыпке улиц могут быть изменены в связи с прокладкой канализационных сетей. И в заключение несколько слов по поводу сплошного асфальтирования проезжей части отдельных участков ряда улиц. Сейчас речь идет о 18-и улицах, на эти цели будет выделено два миллиона рублей. Со списком улиц и конкретными участками на них, на которых будет проводиться сплошное асфальтирование, мы познакомим читателей несколько позже, после того как будут проведены торги по выбору подрядчика.