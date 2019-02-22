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Ходорковский, комментируя послание Путина, показал фото из Рязани
Михаил Ходорковский. Фото: Getty Images
Михаил Ходорковский прокомментировал фразу Путина о том, что «уровень доступности медицинской помощи вроде как растет».
– Вроде как растет, но не очень устраивает. Интересно, что же гражданам не нравится? Посмотрите на эти фотографии из 14-й больницы города Рязани. 2019 год, февраль, два дня до послания. Страна уже получила триллионы долларов нефтяных денег, а штукатурка в больнице все еще падает. И причем, на голову пациентам, – сказал Ходорковский.
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Страна уже получила триллионы долларов нефтяных денег, а штукатурка в больнице все еще падает.
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