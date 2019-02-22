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В субботу будет до -15, в воскресенье — до +6
Фото: pixabay.com
Будет преимущественно без осадков, лишь днем по Витебской области пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет северо-западный, днем с переходом на западный, умеренный, местами порывистый.
Ночью будет 6-12 градусов мороза, местами до 13-15 ниже нуля. Днем ожидается от нуля до -6.
24 февраля по востоку Беларуси местами пройдут небольшие кратковременные осадки — преимущественно снег и мокрый снег. В отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет северо-западный, западный умеренный.
Ночью температура воздуха будет 1-8 со знаком "минус", днем ожидается от нуля до 6 градусов тепла.
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Будет преимущественно без осадков, лишь днем по Витебской области пройдет небольшой снег.
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