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В субботу будет до -15, в воскресенье — до +6

23.02.2019 11:44 — Разное | UDF  
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Фото: pixabay.com
23 февраля в Беларуси ожидается переменная облачность, информирует Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, лишь днем ​​по Витебской области пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет северо-западный, днем ​​с переходом на западный, умеренный, местами порывистый.

Ночью будет 6-12 градусов мороза, местами до 13-15 ниже нуля. Днем ожидается от нуля до -6.

24 февраля по востоку Беларуси местами пройдут небольшие кратковременные осадки — преимущественно снег и мокрый снег. В отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет северо-западный, западный умеренный.

Ночью температура воздуха будет 1-8 со знаком "минус", днем ​​ожидается от нуля до 6 градусов тепла.

 
 
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Будет преимущественно без осадков, лишь днем ​​по Витебской области пройдет небольшой снег.
 
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