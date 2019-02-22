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Кремль бомбит белорусские мозги
Белорусская Ассоциация Журналистов подсчитала, что половина официального ТВ-пакета — российские передачи. Почему так происходит и какое видение действительности навязывает Кремль?
Подробности в материале Юлии Тельпук на телеканале
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Белорусская Ассоциация Журналистов подсчитала, что половина официального ТВ-пакета — российские передачи.
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