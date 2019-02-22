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Лукашенко - Николаю: "Вырастешь, будешь президентом!"

23.02.2019 11:32 — Разное | UDF  
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Николай и Александр Лукашенко / БЕЛТА
Александр Лукашенко во время встречи с курсантами Военной академии признался, что уже "наелся" власти (он руководит страной почти 25 лет), однако уходить "на пенсию" пока не собирается. Из его ответов на вопросы следует, что он задумывается над тем, кто же будет главой государства после него.

"Я тебе не желаю прожить жизнь президента, — говорил Александр Лукашенко, отвечая на вопрос одного из курсантов. — Не дай Бог. Все мои сыновья президентами быть не хотят. Даже этот [Лукашенко показывает рукой, что говорит о младшем сыне]. Я говорю: "Вырастешь, будешь президентом!". "Упаси тебя Господь!" [— отвечает сын]... Поэтому... своим детям я не пожелал бы [такой судьбы]".

Кстати, на встрече в Военной академии присутствовал старший сын президента Виктор Лукашенко, который работает его помощником по национальной безопасности. Николай Лукашенко еще учится в школе.

 
 
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Кстати, на встрече в Военной академии присутствовал старший сын Александра Лукашенко Виктор.
 
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