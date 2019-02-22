

Николай и Александр Лукашенко / БЕЛТА

"Я тебе не желаю прожить жизнь президента, — говорил, отвечая на вопрос одного из курсантов. —Кстати, на встрече в Военной академии присутствовал старший сын президента, который работает его помощником по национальной безопасности.еще учится в школе.