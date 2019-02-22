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Лукашенко - Николаю: "Вырастешь, будешь президентом!"
Николай и Александр Лукашенко / БЕЛТА
"Я тебе не желаю прожить жизнь президента, — говорил Александр Лукашенко, отвечая на вопрос одного из курсантов. — Не дай Бог. Все мои сыновья президентами быть не хотят. Даже этот [Лукашенко показывает рукой, что говорит о младшем сыне]. Я говорю: "Вырастешь, будешь президентом!". "Упаси тебя Господь!" [— отвечает сын]... Поэтому... своим детям я не пожелал бы [такой судьбы]".
Кстати, на встрече в Военной академии присутствовал старший сын президента Виктор Лукашенко, который работает его помощником по национальной безопасности. Николай Лукашенко еще учится в школе.
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Кстати, на встрече в Военной академии присутствовал старший сын Александра Лукашенко Виктор.
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