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Класковский: Эпиграфом к брифингу Ермошиной можно поставить мем "Но это не точно"

23.02.2019 11:26 — Разное | UDF  
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Фото: RFE / RL
Политический обозреватель Александр Класковский не исключает, что председатель ЦИК вынуждена раз за разом скармливать журналистам свои политические фантазии.

– Те, кто думал, что в пятницу председатель Центризбиркома скажет наконец, когда какие выборы у нас пройдут, оказались разочарованы, – пишет Класковский на naviny.by. – На видеобрифинге Лидия Ермошина всего лишь назвала удобную с ее точки зрения дату для одной из кампаний — 1 декабря нынешнего года.

Поскольку «у нас сложилась практика, что президентские выборы не совмещаются ни с какой другой кампанией», Лидия Ермошина прогнозирует, что «какая-то из кампаний будет в этом году, следующая — в 2020 году».

По закону, как известно, выборы депутатов Палаты представителей должны пройти не позднее 10 сентября 2020 года, президента — не позднее 30 августа 2020 года. То есть дедлайны почти совпадают. Ранее председатель ЦИК не раз заявляла: кампании лучше развести во времени, чтобы не политизировать общество чересчур.

На брифинге 22 февраля Ермошина предположила, что «тайна будет открыта во время конституционного послания главы государства в апреле».

Вообще эпиграфом к этому брифингу можно поставить мем «Но это не точно». Зачем вообще нужно было проводить мероприятие, если туман почти не развеялся?..

Слова Ермошиной, что идея изменить Конституцию бродит «в элите» — скорее всего, эвфемизм. Такие вопросы в Беларуси может ставить один человек…

Не исключено, что Ермошина упомянула о возможном изменении Конституции прежде всего в порядке самооправдания. Ведь иначе получается, что официальный лидер в грош не ставит ЦИК.

Еще два года назад группа под руководством самой Ермошиной разработала пакет неких предложений об изменении избирательного законодательства (с частичным учетом пожеланий ОБСЕ). А президенту, похоже, все недосуг полистать пылящийся где-то в его шуфлядке документ. Ни ответа ни привета. Ноль ясности со сроками и очередностью кампаний.

В итоге председатель ЦИК вынуждена раз за разом скармливать журналистам свои политические фантазии.

 
 
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Председатель ЦИК вынуждена раз за разом скармливать журналистам свои политические фантазии.
 
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