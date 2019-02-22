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Предлагаем вам полный текст статьи.В Петербурге очередной скандал: депутатская комиссия во главе спотребовала отстранить от должности председателя комитета по внешним сношениям мэрииПолковник КГБ в прошлом, не имея полномочий от правительства, он выдавал лицензии на вывоз за рубеж для продажи по бартеру нефти, леса, цветных и редкоземельных металлов сомнительным и малоизвестным фирмам, зачастую созданным накануне.Помимо этого, в большинстве случаев лицензии выдавались заранее — до заключения договоров с западными партнерами и без предъявления документов о наличии товаров.И цены назначались демпинговые — в две тысячи раз ниже, чем существующие.Таможня, однако, товары за границу не пустила. Комиссия передает материалы расследования в прокуратуру и российский департамент кадров, так что Путину, возможно, придется держать ответ перед родным ему когда-то ведомством за то, что он лишил город 122 миллионов долларов.