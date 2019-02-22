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Первое упоминание Путина в СМИ: "1992 год. Полковник КГБ пустил по миру Питер"

23.02.2019 11:17 — Разное | UDF  
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19 февраля телеграм-канал "Девяностые" опубликовал одно из первых упоминаний о Владимире Путине в СМИ за 1992 год.

Предлагаем вам полный текст статьи.

В Петербурге очередной скандал: депутатская комиссия во главе с Мариной Салье потребовала отстранить от должности председателя комитета по внешним сношениям мэрии Владимира Путина.

Полковник КГБ в прошлом, не имея полномочий от правительства, он выдавал лицензии на вывоз за рубеж для продажи по бартеру нефти, леса, цветных и редкоземельных металлов сомнительным и малоизвестным фирмам, зачастую созданным накануне.

Помимо этого, в большинстве случаев лицензии выдавались заранее — до заключения договоров с западными партнерами и без предъявления документов о наличии товаров.

И цены назначались демпинговые — в две тысячи раз ниже, чем существующие.

Таможня, однако, товары за границу не пустила. Комиссия передает материалы расследования в прокуратуру и российский департамент кадров, так что Путину, возможно, придется держать ответ перед родным ему когда-то ведомством за то, что он лишил город 122 миллионов долларов.

 
 
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Он выдавал лицензии на вывоз за рубеж нефти, леса, цветных и редкоземельных металлов сомнительным фирмам.
 
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