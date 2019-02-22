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Ученые: тайна древнейшей мировой цивилизации раскрыта
Фотография Антона Дергачева. Индия. Виджаянагар
Датские, британские и индийские научные сотрудники раскрыли тайну того, как считающаяся древнейшей в мире Индская цивилизация существовала без крупной реки.
Специалисты обнаружили крупный водный канал, в древности проходивший через поселения цивилизации. Он был частью современной реки Сатледж.
Датировка, проведенная экспертами, продемонстрировала, что канал приблизительно 8 000 лет назад поменял свой курс. Это привело к сокращению наводнений, но, вот, ключевым источником воды в долине были сезонные дожди.
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Как считающаяся древнейшей в мире Индская цивилизация существовала без крупной реки.
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