Ученые: тайна древнейшей мировой цивилизации раскрыта



Фотография Антона Дергачева. Индия. Виджаянагар

Датские, британские и индийские научные сотрудники раскрыли тайну того, как считающаяся древнейшей в мире Индская цивилизация существовала без крупной реки.Специалисты обнаружили крупный водный канал, в древности проходивший через поселения цивилизации. Он был частью современной реки Сатледж.Датировка, проведенная экспертами, продемонстрировала, что канал приблизительно 8 000 лет назад поменял свой курс. Это привело к сокращению наводнений, но, вот, ключевым источником воды в долине были сезонные дожди.