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Девушка отвела 9-летнего брата в лес, раздела и закопала в снегу
Фото: vk.com/mash
Но вместо похода в библиотеку она пошла с братишкой в лес, где раздела его и начала душить шнуром от телефона,
«После девушка закопала его в снег, но затем сжалилась над ним и вывела к дороге», — говорится в сообщении.
Неравнодушные мужчины остановились и помогли мальчику: закутали и вызвали скорую. Девятилетний школьник получил обморожение ног, травмы головы, ушибы и ссадины.
Выяснилось, что у 22-летней девушки психическое заболевание — она отстает в развитии.
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В Башкирии девушка приревновала своего брата к родителям и решила избавиться от него.
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