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Девушка отвела 9-летнего брата в лес, раздела и закопала в снегу

23.02.2019 11:00 — Разное | UDF  
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Фото: vk.com/mash
В Башкирии 22-летняя девушка приревновала своего 9-летнего брата к родителям и решила избавиться от него, сестра отпросилась у матери и повела мальчика в библиотеку.

Но вместо похода в библиотеку она пошла с братишкой в лес, где раздела его и начала душить шнуром от телефона, сообщает "Мэш"

«После девушка закопала его в снег, но затем сжалилась над ним и вывела к дороге», — говорится в сообщении.

Неравнодушные мужчины остановились и помогли мальчику: закутали и вызвали скорую. Девятилетний школьник получил обморожение ног, травмы головы, ушибы и ссадины.

Выяснилось, что у 22-летней девушки психическое заболевание — она отстает в развитии.

 
 
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В Башкирии девушка приревновала своего брата к родителям и решила избавиться от него.
 
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