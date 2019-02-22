На пожаре в Ляховичском районе погибли отец и сын

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Пожар примерно в 1.30 в деревянном двухквартирном жилом доме на улице Советской в агрогордке Нача Ляховичского района.говорится в сообщении.Причина пожара устанавливается. Всего за ночь в Брестской области произошло четыре пожара.