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На пожаре в Ляховичском районе погибли отец и сын
Иллюстративное фото
Пожар примерно в 1.30 в деревянном двухквартирном жилом доме на улице Советской в агрогордке Нача Ляховичского района. "Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. При пожаре погибли хозяин одной из квартир 1981 года рождения, а также его отец 1949 года рождения", - говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается. Всего за ночь в Брестской области произошло четыре пожара.
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Причина пожара устанавливается.
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