Беняконская амбулатория врача общей практики заняла третье место в областном смотре-конкурсе качества и культуры медицинского обслуживания населения среди учреждений здравоохранения Гродненской области





Для врача общей практики Виталия Киселевского 10 лет назад АВОП аг. Бенякони стала первым рабочим местом. Молодой специалист возглавил тогда коллектив из девяти человек. Виталий Чеславович считает, повезло ему, что рядом оказались опытные и надежные коллеги — помощник врача Данута Гурская и медсестра Тереса Кореневская. У каждой из них стаж в медицине больше 30 лет.











В Беняконскую АВОП сельчане обращаются за первичной терапевтической, хирургической, неврологической, стоматологической помощью. Специалисты учреждения обслуживают 2 706 человек, это один из самых объемных участков в районе. Под патронажем амбулатории 13 населенных пунктов в радиусе 15 км. В течение дня на приеме бывают по 25-27 человек. В сезон простуд их количество доходит до 40, чаще доводится выезжать и на вызовы.











С переселением в 2007 году амбулатории из небольшого здания в более просторное появились так необходимые дополнительные площади. Кроме кабинетов амбулаторного приема, стоматологического и процедурного здесь появилась палата дневного стационара на три койки, смотровой и физиотерапевтический кабинеты, недавно оборудовано стерилизационное помещение, обустроена комната приема пищи для персонала. Сегодня амбулатория хорошо оснащена. В лаборатории есть оборудование, необходимое для исследования биоматериала пациентов. Пятый год заведует ею фельдшер-лаборант Ольга Гришко. Современная и стоматологическая установка на рабочем месте зубного фельдшера Инны Кель. В новом году на службу беняконским медикам прибыл электрокардиограф, который расширил возможности ранней диагностики болезней сердца. Обследование проходят и взрослые, и дети. Из последних новинок — таблица для измерения остроты зрения, фотометр в лаборатории. Безусловно, современное диагностическое оборудование позволяет оказывать квалифицированную медицинскую помощь на селе.







— На смотре-конкурсе анализируется работа определенного учреждения по многим показателям, — отмечает Виталий Киселевский. — Это и демографические данные, и уровень заболеваемости в целом, и материально-техническая обеспеченность. Нынешняя победа — это наш общий результат. Мы работаем по принципу команды, где каждый ответственно и четко выполняет свой участок работы.







Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.