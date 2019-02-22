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На границе с Литвой возможно затруднение движения транспорта

23.02.2019 12:22 — Разное | БДГ  
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По информации, полученной от литовской таможенной службы, 23 февраля 2019 с 10.00 до 21.00 (ориентировочно) по белорусскому времени, в информационных таможенных системах Литвы проводятся работы по обновлению программных продуктов.  

В связи с переходом литовской таможенной службы на оформление в ручном режиме возможно затруднение движения транспорта на данном направлении.

В пунктах пропуска «Бенякони», «Котловка» и «Каменный Лог» (сопредельные литовские – «Шальчининкай», «Лаворишкес» и «Мядининкай») движение легковых и грузовых видов транспортных средств может быть затруднено.

Просьба учитывать данную информацию при пересечении границы и при возможности выбирать альтернативные направления.

Информация предоставлена Государственным таможеннным комитетом Беларуси и Госпогранкомитетом 23 февраля.

 
 
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По информации, полученной от литовской таможенной службы, 23 февраля 2019 с 10.00 до 21.00 (ориентировочно) по белорусскому времени, в информационных таможенных системах...
 
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