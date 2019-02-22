На границе с Литвой возможно затруднение движения транспорта

По информации, полученной от литовской таможенной службы, 23 февраля 2019 с 10.00 до 21.00 (ориентировочно) по белорусскому времени, в информационных таможенных системах Литвы проводятся работы по обновлению программных продуктов.

В связи с переходом литовской таможенной службы на оформление в ручном режиме возможно затруднение движения транспорта на данном направлении.

В пунктах пропуска «Бенякони», «Котловка» и «Каменный Лог» (сопредельные литовские – «Шальчининкай», «Лаворишкес» и «Мядининкай») движение легковых и грузовых видов транспортных средств может быть затруднено.

Просьба учитывать данную информацию при пересечении границы и при возможности выбирать альтернативные направления.