Корреспонденты провели ночь с боевой стрельбой в военном лагере под Брестом

Ночь, высота, тишина. Последние минуты перед тем, как над полигоном Брестский, расположенном в нескольких километрах от областного центра, раздастся треск «Калашниковых», а в мишени полетят трассирующие пули, разрезающие мглу. В учебный бой пойдут солдаты 38-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады. На одном из эпизодов недельного полевого выхода побывали корреспонденты СБ Беларусь сегодня.



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В полевой лагерь мы прибыли под вечер. Здесь обосновался один из батальонов соединения. Десантники отрабатывают задачи характерные для Сил специальных операций. Все направлено на борьбу с диверсантами, которые могут окопаться на нашей земле. Спецназ должен не только выбить их отсюда, но, при необходимости, уничтожить террористов на их территории. Воевать придется на любой местности, в любую погоду и время суток. Поэтому не смыкают голубые береты глаз: ни днем, ни ночью.



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Солдаты возвращаются с дневных стрельб. По распорядку – чистка оружия, несколько часов на ужин и сон, а ночью – снова в поля. Бойцы Иван Ковалев и Виктор Борщевский снимают тяжелые рюкзаки десантника. Солдаты признаются: усталость есть, а вот в сон не клонит. Уже привыкли:



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- Каждый раз открывается второе дыхание. Да и как заснуть, когда постоянно в напряжении. То поиск противника, то – засада, то – налет. А на боевых стрельбах тем более нужно сосредоточиться. Как-то не хочется стрелять мимо. Не для галочки же служим.



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В бою победу достает все подразделение. Вроде бы, у каждого бойца свои задачи. Один – пулеметчик, второй – снайпер, третий – стрелок-радист. Но эффект можно достигнуть только если все их действия будут согласованы друг с другом. Как в футбольной команде. Это, говорит заместитель командира батальона Антон Жигирев, называется боевое слаживание. Ему учатся повзводно, поротно и так далее. В конце концов слаженно действует вся наша армия. По счастью – только на учениях. И чем крепче Вооруженные Силы, тем надежнее они гарантируют нам мирное небо.



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За сумерками пришла ночь. В лагере – тихо. Он надежно охраняется внутри и по периметру. На въезде – КПП с дежурными, дорогу преграждает цепь с шипами. С группой бойцов выдвигаемся в патруль. Враг не дремлет. За условного противника «играют» другие подразделения, так что налетчики и лазутчики вполне осязаемы. Идем осторожно, стараясь не хрустеть ветками. В разведке главное – не демаскировать себя.



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Диверсант не заставил себя долго ждать. В кустах, на подступах к лагерю бойцы обнаружили вооруженного «террориста», высматривавшего расположение. В боевых реалиях – ситуация крайне опасная. Один такой «наводчик» может передать своим точные координаты и тогда под минометным или артиллерийским обстрелом мало не покажется.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63763.php

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Парни с легкостью черной пантеры подлетают к лазутчику и вмиг нейтрализуют его. Дальше – «à la guerre comme à la guerre»*. Пленного доставляют в палатку, допрашивают и – под арест. Будем считать, что данные «языка» весьма пригодились с учетом обстановки и теперь пришла пора выдвигаться на позиции.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63763.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63763.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63763.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63763.php

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Небольшой марш-бросок и вот - бойцы выходят на огневой рубеж. К слову, ночные бои в гибридных войнах нашего времени, дело обыденное. Изменилась тактика. Именно в темноте армейские подразделения укрыты и пользуются внезапностью. Вот и брестские десантники, пройдя практически бесшумно несколько километров, открыв огонь, прервали тишину. А Брест мирно спал.