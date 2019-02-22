В Бресте чествовали солдат и офицеров гарнизона

Цветы — матерям, грамоты — солдатам. Сегодня в Бресте прошло торжественное собрание, посвященное грядущему Дню защитников Отечества. В этом году в зале, где проходила церемония награждения лучших военнослужащих гарнизона, собрались не только офицеры, действующие и находящиеся в запасе, но и солдаты срочной службы, а также их матери. Поздравить воинов пришли представители городской и районных администраций, ветераны.







Рядовой Константин Полетило с матерью Людмилой



— Сын постройнел, возмужал, а прошло-то всего несколько месяцев! — Людмила Полетило, мать рядового Константина, бойца 111-й гвардейской артбригады, обнимает сына. Вчера —новобранец, выпускник БГУ, сегодня — артиллерист, защитник Родины, удостоившийся награды от командования. Месяцы службы не прошли для солдата зря. Полигон, стрельбы, огневая — интенсивная боевая учеба. Ее уроки запомнятся на всю жизнь. Конечно, говорит Константин, лучше никогда эти навыки не применять. Но порох, как говорится, нужно держать сухим.







Алексей Гацевич с матерью Татьяной



Если Костя в будущем планирует вернуться в гражданскую жизнь, то Алексей Гацевич, командир отделения из 38-й гвардейской десантно-штурмовой бригады, отслужив год с небольшим, твердо решил остаться на контракт:



— Армия мне дала много. Привила чувство ответственности, дисциплину. Я стал по-другому относиться к родным. С братом младшим отношения наладил. Просто посмотрел на мир с другого ракурса.



— Хорошо, что пошел служить, — добавляет мама Алексея Татьяна. — Изменился. В увольнении или в отпуске наблюдаю за ним дома: одежду сложит аккуратно, ботинки почистит. Аккуратистом стал. Заботливый, внимательный. Повзрослел, одним словом.







Владимир Кутовой



Награды получали и солдаты, и офицеры. Как действующие, так и в запасе, и в отставке. Слова благодарности говорили сегодня и тем, кто прошел через реальные боевые действия. Как полковник Владимир Кутовой, получивший орден Красной Звезды в Афганистане, где прослужил 25 месяцев и участвовал в 17 крупных войсковых операциях.







Сергей Потапчук



А Сергей Потапчук, начальник отдела призыва на военную службу военкомата Бреста и Брестского района, говорил о том, как сегодня готовят будущих защитников Родины:



— Служить в армии нужно. Не будешь кормить свою армию — будешь кормить чужую. А мир нынче неспокоен. Поэтому мы с юных лет, еще со школьной скамьи рассказываем ребятам о престиже армейской службы, о почетной обязанности.









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В завершение военный комиссар Брестской области Евгений Зайцев дал свою оценку военнослужащим Брестского гарнизона:



— Я горжусь тем, что военнослужащие показывают высокий уровень профессионального мастерства, боевой подготовки на всех мероприятиях Вооруженных Сил. И везде занимают передовые места. Все мы гордимся, что служим на западной границе страны.



После торжественного собрания для гостей был организован праздничный концерт.