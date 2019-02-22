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Рукодельница из Жабинки Ольга Данилюк создает уникальные портретные куклы

23.02.2019 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Крылатые куклы Ольги Данилюк разлетаются по всему миру. В Англии, США, России и других странах ее птицы, ангелы, лошадки, белорусочки согревают сердца своих обладателей. В хрустящих крафтовых пакетах с рисунком сороки-белобоки, подпоясанной фартушком в крупный горох, рукотворные красотки попадают в новый дом и становятся не только украшением интерьера, но и частью семейной истории. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63761.php

Рукодельница из Жабинки Ольга Данилюк создает уникальные портретные куклы

Под авторским брендом художника и ремесленника Ольги Данилюк «Игрушки от Царевны Лягушки»создаются куклы, игрушки, милые сувениры, открытки и картины. 

Как призналась девушка корреспондентам Zarya.by, любовь к птицам и гороховому принту у нее с детства. Книга сказок с иллюстрациями Юрия Васнецова про сороку-белобоку так полюбилась маленькой Оле, что впоследствии эта тема нашла продолжение в ее творчестве. А примерив образ Царевны Лягушки, художник-педагог по образованию, выпускница БрГУ имени А.С. Пушкина решила подчеркнуть свою связь с родной Жабинкой, где она живет и работает.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63761.php

Рукодельница из Жабинки Ольга Данилюк создает уникальные портретные куклы


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63761.php

Рукодельница из Жабинки Ольга Данилюк создает уникальные портретные куклы
 Рукодельница из Жабинки Ольга Данилюк создает уникальные портретные куклы

Во многих городах Беларуси и России знают Ольгу Данилюк прежде всего как кукольницу, которая под «вывеской» «Игрушки от Царевны Лягушки» шьет и расписывает портретные куклы.

Практикует эти оригинальные поделки Ольга с 2013-го, и благодаря сарафанному радио они из года в год набирают всё большую популярность. Как оказалось, создание кукол с такой яркой индивидуальностью – увлекательный и кропотливый процесс. 

– Первую портретную куклу я сделала для коллеги по цеху. Она предложила творческий обмен: отблагодарить за серьги из полимерной глины похожей на нее куклой. Отзыв очень вдохновил, и постепенно из тематических кукол «выросли» портретные. Трансформировался мой кукольный шаблон (я называю его «плотненькие кубышечки»), добавились детская и мужская выкройки, потому что стали поступать семейные заказы, – вспоминает Ольга, перебирая в пухлой папке кукольную «анатомию» – абрисы человечков разных возрастов (между прочим, по чужим лекалам девушка принципиально не шьет, а вот своими охотно делится в специализированных журналах).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63761.php

Рукодельница из Жабинки Ольга Данилюк создает уникальные портретные куклы
Рукодельница из Жабинки Ольга Данилюк создает уникальные портретные куклы

Кажется, сейчас она не удержится – возьмет в руки ткань и ножницы, затем пересядет за швейную машинку, а потом настанет черед кисточки и акриловой краски… И остановится, лишь когда поставит на полочку очередную красавицу.

К слову, в мастерской у Ольги особенный уют: повсюду расставлены-развешаны куклы, поделки, игрушки. На подоконнике – россыпь любимых сувенирных жабок и кактусов (на праздники сын Даниил дарит маме такие оригинальные «цветы»). Все свободные уголки заняты корзинками, коробками со «скарбом»: красками, тканями, фурнитурой. Пространство мастерской разделено на две зоны: в одной Ольга шьет, во второй – рисует. 

- Так и бегаю из комнаты в комнату – творчество без остановки, – смеется она.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63761.php

Рукодельница из Жабинки Ольга Данилюк создает уникальные портретные куклы
 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63761.php

Рукодельница из Жабинки Ольга Данилюк создает уникальные портретные куклы

Правда, портретных кукол в мастерской нет – они шьются в одном экземпляре и сразу же отправляются покупателю. И ждут их всегда с нетерпением – оригинальный подарок заказывают к семейному или профессиональному празднику, преподносят в качестве благодарности. В ответ рукодельнице из Жабинки летят «фотоприветы» от довольных обладателей: «Точь-в-точь!»

Работа над такой куклой занимает 7-10 дней плюс пересылка почтой. Сначала делается набивная игрушка (в дело идут натуральные материалы – хлопковые ткани и кружево, а также наполнитель синтепон). Следующий этап – роспись лица акриловыми красками. 

- Нарисовать портрет на плоском листе и писать черты человека на объемном, выпуклом «холсте» –совершенно разные по трудоемкости задачи, – рассказывает Ольга. – Всегда сложно рисовать людей с правильными чертами лица. К примеру, присылают фотографию девушки модельной внешности, стараюсь максимально передать ее черты. А получается в итоге Барби – идеально и невыразительно. Другое дело – курносый носик, кошачьи глазки, ямочки на щеках и подобные «несовершенства». Именно их важно уловить – тогда сходство будет максимальное.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63761.php

Рукодельница из Жабинки Ольга Данилюк создает уникальные портретные куклы

Больше всего времени отнимает создание образа. Ведь портретная кукла требует не только нарисовать по фотографии черты лица, но и поработать психологом: узнать как можно больше о характере и увлечениях модели, чтобы через нюансы в костюме – цветовую гамму, аксессуары – оживить стандартную кукольную канву.

К слову, если других кукол Ольги узнают по такому атрибуту, как крылышки, то фирменный знак портретных – оригинальное платье с «загогулинами». Еще один обязательный элемент – символичная деталь, завершающая образ. 

- Как-то я готовила куклу очень милой женщине. Практически всё было готово – не хватало какой-то мелочи. И тут заказчик обмолвился, что она страстная любительница котов. Я «посадила» на платье миниатюрную кошечку – и кукла сразу обрела свою историю, – вспоминает девушка. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63761.php

Рукодельница из Жабинки Ольга Данилюк создает уникальные портретные куклы
 Рукодельница из Жабинки Ольга Данилюк создает уникальные портретные куклы

Ценность портретной куклы заключается прежде всего в ее схожести с моделью. Интересуюсь, случались ли казусы, когда заказчик не был удовлетворен работой мастерицы. По словам Ольги, бывало и такое. А причина тому – неактуальные фотографии, которые присылают ей для работы. Особенно любят экспериментировать с внешностью женщины. Другой цвет волос, прическа, рисунок бровей – и человек выглядит совершенно иначе, чем на старом снимке.

Листаем подборку фотографий готовых кукол. Вот Шефиня – сделана по заказу коллектива для директора. Из той же корпоративной серии – Босс из Санкт-Петербурга, который так гордился своим новеньким авто, что пришлось шить мини-копию машины и использовать как элемент куклы.

А это молодая мамочка решила отблагодарить медицинских работников родильного дома, которые помогли появиться на свет ее малышу: три куклы-медика стали для них приятным сюрпризом. Галерея учителей, воспитателей, мам, бабушек, сестер и подруг… Есть среди них и куклы жениха и невесты, как положено, в подвенечном платье и нарядном костюме – такой оригинальный подарок на свадьбу. Как признается Ольга, для нее особенно ответственно делать семейные куклы, которые со временем становятся настоящими реликвиями. Зато очень радостно, когда после прибавления в семействе люди возвращаются дополнить кукольную «ячейку» младенцем в пеленках.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63761.php

Рукодельница из Жабинки Ольга Данилюк создает уникальные портретные куклы

- А это моя любимица, – обращает внимание Ольга на Шахматную королеву. – Недавно к тренеру моего сына приезжала подруга, мастер спорта по шахматам из Архангельска. Она захотела подарить гостье презент из Бреста. Мне моментально пришла идея, как оформить куклу. Женщина осталась в восторге – прислала совместное с куклой фото. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63761.php

Рукодельница из Жабинки Ольга Данилюк создает уникальные портретные куклы

Портретные куклы привлекают Ольгу тем, что их создание требует мастерства ремесленника и таланта художника. 

- Кто-то специализируется на шаржах или написании маслом портретов. А я нашла себе эту линию, которая позволяет реализоваться и как художник, и как кукольник, и как ремесленник, – говорит она.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63761.php

Рукодельница из Жабинки Ольга Данилюк создает уникальные портретные куклы


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63761.php

Рукодельница из Жабинки Ольга Данилюк создает уникальные портретные куклы

Помимо шитья кукол, девушка активно осваивает белорусскую тематику: буслы, васильки, народный орнамент смотрятся очень органично в оформлении ее сувениров. К 1000-летию областного центра декоративные изделия от Ольги Данилюк «примеряют» известный логотип Бреста. Увидеть и оценить работы ремесленника можно в магазине «Скарбніца» и на ежегодной благотворительной «Ярмарке чудес», которая проходит в торговом центре «Дидас Персия» в Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63761.php

Рукодельница из Жабинки Ольга Данилюк создает уникальные портретные куклы


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63761.php

Рукодельница из Жабинки Ольга Данилюк создает уникальные портретные куклы


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63761.php

Рукодельница из Жабинки Ольга Данилюк создает уникальные портретные куклы

Фото Марины ЛЕШКЕВИЧ и из архива Ольги ДАНИЛЮК

 
Теги: Брест
 
 
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  Крылатые куклы Ольги Данилюк разлетаются по всему миру. В Англии, США, России и других странах ее птицы, ангелы, лошадки, белорусочки согревают сердца своих...
 
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