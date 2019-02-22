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В Минске из горевшего ночью общежития были эвакуированы 223 человека

23.02.2019 11:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 23 февраля около часа ночи случился пожар в одном из минских общежитий.  

По сведениям МЧС Беларуси, спасателям сообщили о горящей блок-комната на втором этаже девятиэтажки.  

В Минске из горевшего ночью общежития были эвакуированы 223 человека
Фото: МЧС Беларуси  

Прибывшие подразделения МЧС установили, что загорание произошло в холле блока на восемь комнат. Пламенем были охвачены имущество и мебель на площади 12 кв. м.  

В Минске из горевшего ночью общежития были эвакуированы 223 человека
Фото: МЧС Беларуси  

Спасатели и администрация объекта эвакуировали 223 человека, в числе которых 40 несовершеннолетних.  

В Минске из горевшего ночью общежития были эвакуированы 223 человека
Фото: МЧС Беларуси  

Когда пожар был потушен, за медпомощью обратились три взрослых и четыре ребёнка, их всех госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».  

В Минске из горевшего ночью общежития были эвакуированы 223 человека
Фото: МЧС Беларуси  

Причина возгорания выясняется. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки в холле на втором этаже.  

Зимой 2019 года в Минске горело университетское общежитие.  

Из здания был эвакуирован 1141 человек – здесь подробности.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 23 февраля около часа ночи случился пожар в одном из минских общежитий.   По сведениям МЧС Беларуси, спасателям сообщили о горящей блок-комната на...
 
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