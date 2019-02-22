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В Кирове погибла трёхлетняя девочка, которую мама оставила одну дома на неделю
Новости России. В Кирове ведётся расследование уголовного дела по факту гибели трёхлетней девочки, которая была оставлена одна дома на семь дней.
Как
Как
К настоящему времени стало известно, что девочка, проживая со своей матерью в условиях антисанитарии, не находилась в безопасности, у неё не было необходимых еды, воды и медикаментов. Мать ребёнка родительские обязанности не исполняла, а также совершила умышленные действия, повлекшие смерть дочери.
По версии следствия, профилактическая работа с данной семьёй не велась, медконтроль за самочувствием ребёнка был прекращён в декабре 2016 года.
Возбуждено уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц системы органов профилактики и здравоохранения, действия или бездействие которых могло привести к гибели малолетнего ребенка.
Допрошены свидетели, патронажная участковая медсестра, участковый уполномоченный и инспектор ПДН. Получена информация обо всех поступивших сообщениях от соседей и иных лиц, о возможных противоправных действиях в отношении девочки.
Расследование продолжается.
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Новости России. В Кирове ведётся расследование уголовного дела по факту гибели трёхлетней девочки, которая была оставлена одна дома на семь дней. Как сообщает...
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