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Ошибка российских чиновников лишила биатлониста Логинова чемпионата Европы

23.02.2019 12:28 — Разное | Партизан  
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Биатлонист Александр Логинов пропустит чемпионат Европы в Беларуси из-за технической ошибки чиновников из Союза биатлонистов России (СБР). Об этом «Тюменской арене» рассказал тренер сборной России по биатлону Максим Кугаевский.

Фото: Александр Шеметов/ РИА Новости

Биатлонист Александр Логинов пропустит чемпионат Европы в Беларуси из-за технической ошибки чиновников из Союза биатлонистов России (СБР). Об этом «Тюменской арене» рассказал тренер сборной России по биатлону Максим Кугаевский.

По словам собеседника издания, президент СБР Владимир Драчев был предупрежден о том, что Логинова будет нельзя заявить на соревнования сверх российской квоты спортсменов. В итоге чиновники заявили на спринт всех биатлонистов из квоты, а также попытались выставить Логинова, что им сделать не позволили.


«И Саша просто отравляется домой. А Владимир Петрович (Драчев — прим. «Ленты.ру») сейчас на мои звонки не отвечает», — сказал Кугаевский.

Логинов пропустит чемпионат Европы. Он является действующим чемпионом континента в гонке преследования, что дает ему право выйти на старт в этом же виде программы сверх квоты. Но чтобы сделать это, спортсмену необходимо выступить в спринте, на который заявить его не получилось.

Логинов — лучший российский биатлонист в сезоне-2018/2019. Он занимает третье место в общем зачете Кубка мира.


 
 
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Биатлонист Александр Логинов пропустит чемпионат Европы в Беларуси из-за технической ошибки чиновников из Союза биатлонистов России (СБР). Об этом «Тюменской...
 
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