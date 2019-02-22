Ошибка российских чиновников лишила биатлониста Логинова чемпионата Европы

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«Тюменской арене» рассказал тренер сборной России по биатлону Максим Кугаевский. Биатлонист Александр Логинов пропустит чемпионат Европы в Беларуси из-за технической ошибки чиновников из Союза биатлонистов России (СБР). Об этомрассказал тренер сборной России по биатлону Максим Кугаевский.





По словам собеседника издания, президент СБР Владимир Драчев был предупрежден о том, что Логинова будет нельзя заявить на соревнования сверх российской квоты спортсменов. В итоге чиновники заявили на спринт всех биатлонистов из квоты, а также попытались выставить Логинова, что им сделать не позволили.









«Ленты.ру» ) сейчас на мои звонки не отвечает», — сказал Кугаевский. «И Саша просто отравляется домой. А Владимир Петрович (Драчев — прим.) сейчас на мои звонки не отвечает», — сказал Кугаевский.





Логинов пропустит чемпионат Европы. Он является действующим чемпионом континента в гонке преследования, что дает ему право выйти на старт в этом же виде программы сверх квоты. Но чтобы сделать это, спортсмену необходимо выступить в спринте, на который заявить его не получилось.





Логинов — лучший российский биатлонист в сезоне-2018/2019. Он занимает третье место в общем зачете Кубка мира.



