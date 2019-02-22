Российские спортивные журналисты раскритиковали организацию биатлонного турнира в Раубичах

Фото: dili.by.





На деле же вышло совсем иначе. На не самом высоком по уровню турнире случился очередной провал, при том что россияне приехали в Минск основным составом.

«Но спортивные проблемы отошли на второй план по сравнению с той жутью, которая происходит в Раубичах с организацией»,





пишет журналист российского сайта championat.com Александр Говоров. журналист российского сайта championat.com Александр Говоров.





Подробности сообщил журналисту в личной переписке его коллега и известный в биатлонных кругах фотограф Андрей Иванов, который находится на месте событий.





Журналист отмечает, что на входе россиян заставляли раздеваться.





«И такое было не только со мной. Моего знакомого представителя одной из сборных усиленно заставляли вынуть все вещи из рюкзака. Просто одежду, которая нормально прощупывалась руками. Прибор для определения металла «досмотрщик» не использовал. Он просто валялся на мокром столе. Людей возмущала некомпетентность этого человека»,





— рассказывает Иванов.





Далее фотограф указывает, что организаторы якобы не предусмотрели парковки для автомобилей. Со слов Иванова, в Раубичах происходило буквально следующее.





«Организаторы укатали вдоль обочины песчаную полосу для стоянки автомобилей. Приехал пораньше — занял место. Опоздал — извините. Сегодня +4°С, возможен дождик, и песочек превращается в грязь, в которой автомобиль застревает намертво. Дальше есть 100-150 метров до перехода, который заканчивается ледяной тропинкой вниз, достаточно круто. Дождь к вечеру, возможно, смоет лёд, но днём надо быть осторожным», — пишет Иванов.



