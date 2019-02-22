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Госпогранкомитет предупреждает о проблемах на границе

23.02.2019 12:19 — Разное | Партизан  
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На белорусско-литовской границе 23 февраля возможно увеличение очередей из-за технических проблем у литовской стороны. Об этом предупреждает Госпогранкомитет Беларуси.

23 февраля с 9.00 до 20.00 в пунктах пропуска «Бенякони», «Котловка» и «Каменный Лог» (сопредельные литовские — «Шальчининкай», «Лаворишкес» и «Мядининкай») в связи с техническими проблемами на литовской стороне будет затруднено движение легковых и грузовых видов транспортных средств. В связи с этим возможно увеличение очередей.

Для более комфортного и быстрого пересечения границы в указанное время ведомство рекомендует выбирать иные маршруты движения.


 
 
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На белорусско-литовской границе 23 февраля возможно увеличение очередей из-за технических проблем у литовской стороны. Об этом предупреждает Госпогранкомитет...
 
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