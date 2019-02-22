Госпогранкомитет предупреждает о проблемах на границе

23 февраля с 9.00 до 20.00 в пунктах пропуска «Бенякони», «Котловка» и «Каменный Лог» (сопредельные литовские — «Шальчининкай», «Лаворишкес» и «Мядининкай») в связи с техническими проблемами на литовской стороне будет затруднено движение легковых и грузовых видов транспортных средств. В связи с этим возможно увеличение очередей.





Для более комфортного и быстрого пересечения границы в указанное время ведомство рекомендует выбирать иные маршруты движения.



