Самые модные тренды весна-лето 2019

пишет lite.vesti-ukr.com Из большого потока образов, которые предложили нам украинские дизайнеры в коллекциях сезона весна-лето 2019, "Вести" выбрали настоящие бестселлеры грядущего теплого и счастливого времени года. Чтобы вы не перегрелись от объема информации, предлагаем изучать дозированно. Итак, ловите первые топ-6 трендов,lite.vesti-ukr.com





Лампасы

Спортивный шик – явный тренд сезона. Если вы "на стиле", то без брюк с лампасами вам не обойтись. Причем брюки не обязательно должны быть спортивными, любой фасон с просветом по бедрам делает вас ультрамодной. Впрочем, дизайнеры нынче приноровились вставлять лампасы в самые неожиданные фасоны, например, на рукава пиджаков или по вертикали через сарафан и платье.





Фото: лампасы сегодня не только на брюках, но и на сарафанах. Модель от Земсковой-Ворожбит, UFW





Велосипедки

Коротенькие лосинки до колена давно уже не часть экипировки для вашего занятия йогой, а модная вещь. Из любого материала и самых разных расцветок, с длинным пиджаком, с юбкой или "вытекающие" из шортов – любой вариант приветствуется.





Фото: велосипедки - один из главных трендов сезона. Модель от Елены Бурбы, UFW





Кружево

На арену выходят одновременно гипюр и кружево – и то, и другое, романтичное и женственное. И если еще год назад в кружевах ручной работы, к примеру, вязанные крючком, вы смотрелись бы старомодно и немножко куку, то сегодня вас будут воспринимать не как городскую сумасшедшую, а как настоящего трендсеттера.





Фото: кружевное платье от Жана Гритсфельдта, UFW





Балетная пачка

Красивый тренд, посвященный балету, держится уже не первый сезон и только набирает вес. Это же прекрасно, когда девушка “плывет” по асфальту в юбке-пачке, тончайшие слои которой гуляют от порывов теплого ветра. Верх к такой юбке может быть утягивающий корсетный, но даже с белой футболкой оверсайз вы будете выглядеть очень романтично.





Фото: балетные мотивы в коллекции Frolov, UWF





Комбинезон

Дамский комбинезон уверенно укрепился в предстоящем сезоне. Они могут быть самыми разными, похожими на униформу, фривольные коктейльные с одним оголенным плечом, пафосные – с пышными рукавами, которые сами по себе тренд. Смущают лишь две вещи: чтобы носить комбинезон нужна подкачанная фигурка, иначе живот предательски будет вываливаться, ну и скорость, с которой комбез можно снять, когда припечет, тоже придется учитывать.





Фото: комбинезон от Кати Сильченко практически ничего в хозяйке не скрывает, UWF





Много накладных карманов

Очень удобная модная деталь, поскольку по карманам можно рассовать и помады и обиды, а большую сумку оставить дома.





Фото: карманов этой весной у модниц должно быть чем больше, тем лучше. Коллекция Coat by Silchenko, UFW

Напомним, ранее "Вести" также рассказывали, какой цвет назван фаворитом сезона весны-лето 2019. Также мы писали о том, что в мужской одежде появился новый несуразный тренд: американский рэпер Рэдрик Делантик Дэвис, известный под псевдонимом Gucci Mane, вышел на публику в необычной верхней одежде.







