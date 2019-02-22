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Самые модные тренды весна-лето 2019

23.02.2019 11:56 — Разное | Партизан  
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В любом модном сезоне есть тренды, о которых, даже если им не следовать, нужно знать обязательно.

Самые модные тренды весна-лето 2019
Фото: коллекция Frolov, UFW LifeStyle
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 Из большого потока образов, которые предложили нам украинские дизайнеры в коллекциях сезона весна-лето 2019, "Вести" выбрали настоящие бестселлеры грядущего теплого и счастливого времени года. Чтобы вы не перегрелись от объема информации, предлагаем изучать дозированно. Итак, ловите первые топ-6 трендов, пишетlite.vesti-ukr.com

Лампасы
Спортивный шик – явный тренд сезона.  Если вы "на стиле", то без брюк с лампасами вам не обойтись. Причем брюки не обязательно должны быть спортивными, любой фасон с просветом по бедрам делает вас ультрамодной. Впрочем, дизайнеры нынче приноровились вставлять лампасы в самые неожиданные фасоны, например, на рукава пиджаков или по вертикали через сарафан и платье.

Фото: лампасы сегодня не только на брюках, но и на сарафанах. Модель от Земсковой-Ворожбит, UFW

Велосипедки
Коротенькие лосинки до колена давно уже не часть экипировки для вашего занятия йогой, а модная вещь. Из любого материала и самых разных расцветок, с длинным пиджаком, с юбкой или "вытекающие" из шортов – любой вариант приветствуется.

Фото: велосипедки - один из главных трендов сезона. Модель от Елены Бурбы, UFW

Кружево
На арену выходят одновременно гипюр и кружево – и то, и другое, романтичное и женственное. И если еще год назад в кружевах ручной работы, к примеру, вязанные крючком, вы смотрелись бы старомодно и немножко куку, то сегодня вас будут воспринимать не как городскую сумасшедшую, а как настоящего трендсеттера.

Фото: кружевное платье от Жана Гритсфельдта, UFW

Балетная пачка
Красивый тренд, посвященный балету, держится уже не первый сезон и только набирает вес. Это же прекрасно, когда девушка “плывет” по асфальту в юбке-пачке, тончайшие слои которой гуляют от порывов теплого ветра. Верх к такой юбке может быть утягивающий корсетный, но даже с белой футболкой оверсайз вы будете выглядеть очень романтично.

Фото: балетные мотивы в коллекции Frolov, UWF

Комбинезон 
Дамский комбинезон уверенно укрепился в предстоящем сезоне. Они могут быть самыми разными, похожими на униформу, фривольные коктейльные с одним оголенным плечом, пафосные – с пышными рукавами, которые сами по себе тренд. Смущают лишь две вещи: чтобы носить комбинезон нужна подкачанная фигурка, иначе живот предательски будет вываливаться, ну и скорость, с которой комбез можно снять, когда припечет, тоже придется учитывать.

Фото: комбинезон от Кати Сильченко практически ничего в хозяйке не скрывает, UWF

Много накладных карманов
Очень удобная модная деталь, поскольку  по карманам можно рассовать и помады и обиды, а большую сумку оставить дома.

Фото: карманов этой весной у модниц должно быть чем больше, тем лучше. Коллекция Coat by Silchenko, UFW
Напомним, ранее "Вести" также рассказывали, какой цвет назван фаворитом сезона весны-лето 2019. Также мы писали о том, что в мужской одежде появился новый несуразный тренд: американский рэпер Рэдрик Делантик Дэвис, известный под псевдонимом Gucci Mane, вышел на публику в необычной верхней одежде.



 
 
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