Участок улицы Купалы от Богдановича до Куйбышева до мая закрыт, меняются маршруты транспорта

пишет БЕЛТА. Также ограничивается движение по улице Богдановича - будет организовано только по одной полосе в каждом направлении,БЕЛТА.





автобусный маршрут №929 «ДС Калиновского - Комаровский рынок» организован в Временный«ДС Калиновского - Комаровский рынок» организован в Минске на время закрытия для движения участка ул. Я. Купалы.





Трасса автобуса совпадает с действующей трассой троллейбуса №29 с изменением на участке от ул. Сурганова (она продолжается по Куйбышева, просп. Машерова, ул. Богдановича, Хоружей, Куйбышева в прямом направлении, в обратном - по Куйбышева, Сурганова и далее по троллейбусному маршруту).





Вносятся изменения в работу следующих маршрутов: автобусы №24 со стороны улицы Л. Беды поедут по Куйбышева, Хоружей, Богдановича, со стороны улицы Немига - по М. Богдановича, просп. Машерова, Куйбышева с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке в обоих направлениях.





Маршрут автобуса №57 от ДС Восточная временно организуется по улицам Пулихова, Первомайской, Янки Купалы, просп. Независимости (с отнесенным разворотом на пл. Победы при движении в направлении КП Семашко), улицам Городской Вал, Немига и далее по маршруту в обоих направлениях со всеми промежуточными остановками кроме «пл. Победы», «просп. Независимости».





Движение троллейбусов №29 организуется от улицы Кузьмы Чорного до ДС Лермонтова по ул. Сурганова, пл. Бангалор, ул. Богдановича, Немига, просп. Дзержинского, улицам Щорса, Люксембург, Лермонтова в прямом направлении, в обратном - по улицам Либкнехта, Хмелевского, Люксембург, Щорса, просп. Дзержинского, улицам Немига, Богдановича, Сурганова и далее по маршруту. Временный маршрут переименован в №29А «ДС Калиновского - ДС Лермонтова»





Троллейбусы №40 поедут со стороны ул. Немига до ДС Карастояновой по ул. Богдановича, пл. Бангалор, ул. Сурганова, Карастояновой в обоих направлениях.





Троллейбусный маршрут №12 отменяется.





Кроме того, временно исключается из транспортного обслуживания остановочный пункт «Коммунистическая» по улице Куйбышева. Ближайшие альтернативы - «Коммунистическая» и «Оперный театр» по улице Богдановича

-мае (но проверяйте и другие даты)! Срок действия распродажи: до 2:00 26 февраля по минскому времени.