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Участок улицы Купалы от Богдановича до Куйбышева до мая закрыт, меняются маршруты транспорта

23.02.2019 11:35 — Разное | Партизан  
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С сегодняшнего дня движение всех видов транспорта по улице Янки Купалы на участке от улицы Максима Богдановича до Куйбышева закрывается на время строительных работ.

Также ограничивается движение по улице Богдановича - будет организовано только по одной полосе в каждом направлении, пишет БЕЛТА.

Временный автобусный маршрут №929 «ДС Калиновского - Комаровский рынок» организован в Минске на время закрытия для движения участка ул. Я. Купалы.

Трасса автобуса совпадает с действующей трассой троллейбуса №29 с изменением на участке от ул. Сурганова (она продолжается по Куйбышева, просп. Машерова, ул. Богдановича, Хоружей, Куйбышева в прямом направлении, в обратном - по Куйбышева, Сурганова и далее по троллейбусному маршруту).

Вносятся изменения в работу следующих маршрутов: автобусы №24 со стороны улицы Л. Беды поедут по Куйбышева, Хоружей, Богдановича, со стороны улицы Немига - по М. Богдановича, просп. Машерова, Куйбышева с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке в обоих направлениях.

Маршрут автобуса №57 от ДС Восточная временно организуется по улицам Пулихова, Первомайской, Янки Купалы, просп. Независимости (с отнесенным разворотом на пл. Победы при движении в направлении КП Семашко), улицам Городской Вал, Немига и далее по маршруту в обоих направлениях со всеми промежуточными остановками кроме «пл. Победы», «просп. Независимости».

Движение троллейбусов №29 организуется от улицы Кузьмы Чорного до ДС Лермонтова по ул. Сурганова, пл. Бангалор, ул. Богдановича, Немига, просп. Дзержинского, улицам Щорса, Люксембург, Лермонтова в прямом направлении, в обратном - по улицам Либкнехта, Хмелевского, Люксембург, Щорса, просп. Дзержинского, улицам Немига, Богдановича, Сурганова и далее по маршруту. Временный маршрут переименован в №29А «ДС Калиновского - ДС Лермонтова»

Троллейбусы №40 поедут со стороны ул. Немига до ДС Карастояновой по ул. Богдановича, пл. Бангалор, ул. Сурганова, Карастояновой в обоих направлениях.

Троллейбусный маршрут №12 отменяется.

Кроме того, временно исключается из транспортного обслуживания остановочный пункт «Коммунистическая» по улице Куйбышева. Ближайшие альтернативы - «Коммунистическая» и «Оперный театр» по улице Богдановича
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Теги: Минск
 
 
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С сегодняшнего дня движение всех видов транспорта по улице Янки Купалы на участке от улицы Максима Богдановича до Куйбышева закрывается на время строительных...
 
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