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Нурмагомедов выпустил собственный парфюм
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выпустил авторские духи.
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Первые флаконы мужского парфюма The Eagle поступят в продажу в Москве 23 февраля.
Напомним, что после победы над ирландцем Конором Макгрегором, благодаря которой Х.Нурмагомедов защитил чемпионский пояс, боец MMA выпустил автобиографию Khabib Time.Для смартфонов на базе ANDROID
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Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выпустил авторские духи.
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