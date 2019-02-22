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«На свадьбе Йоханнеса я плакал». Тарьей Бё - о Беларуси, популярности и биатлоне без фильтров

23.02.2019 12:51 — Разное | Tut.by  
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Восьмикратный чемпион мира по биатлону Тарьей Бё — определенно главная звезда чемпионата Европы в Раубичах. У него в активе — Большой хрустальный глобус, олимпийское золото, а еще отличное чувство юмора и забавные детские архивы с младшим братом Йоханнесом, который в этом сезоне разрывает всех на Кубке мира. SPORT.TUT.BY поговорил с норвежцем о принципе take it easy, помогающем выигрывать гонки, стереотипе о беззаботной жизни спортсменов, белорусских фанатках и самых крутых соперниках в карьере.


«Люди думают, что мы живем в пятизвездочных отелях»

Мы встречаемся с Бё после утренней тренировки в гостинице спорткомплекса «Раубичи». Условия, в которых живут спортсмены, довольно аскетичные. В номере биатлонистов — никаких излишеств: шкаф, кровать, кресло и маленький телевизор (конечно, не плазма).

— Кстати, условия для нас привычные. Мы абсолютно не избалованы. Люди думают, что биатлонисты живут в пятизвездочных отелях, в роскоши, а на самом деле мы заселяемся в обычные гостиницы, которые находятся рядом с трассами. Редко это high-level отели с шикарными номерами — чаще комнатки, напоминающие каюты, — говорит Тарьей.


— Некоторые участники чемпионата Европы живут в минских гостиницах. Почему команда Норвегии предпочла скромные Раубичи?

— Пришлось бы каждый день ездить на автобусе на тренировки и гонки, а так — все под боком. Конечно, в Раубичах нет развлечений, но накануне чемпионата мира они и не нужны. Вот подождем еще месяц и потом оторвемся по старой-доброй традиции, — широко улыбается Бё.

Тарьей приехал в Минск не потому, что не отобрался на Кубок мира в сборную Норвегии. Просто титулованный Бё решил, что пропуск североамериканских этапов и контрольный старт на Европе — та подготовка, которая нужна ему для успеха в Эстерсунде.

Тарьей нахваливает белорусский пейзаж, открывающийся из окна, и интересуется, не здесь ли находится дом Бьорндалена и Домрачевой.

— Слышал, что они живут где-то на берегу озера. Но, где точно, не знаю — в гости меня пока не приглашали.

А еще норвежец пытается отличить настоящие факты о Беларуси от фейковых. Смотрите, как забавно.


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«Нигде не дарят таких милых подарков, как в Беларуси и России»

Бё впервые в Беларуси. Норвежец признается, что почти ничего не знает о нашей стране, а о менталитете белорусов может судить только по общению с Домрачевой, Скардино и другими спортсменами.

— Пока не успел составить цельное мнение о Беларуси. Но могу поделиться некоторыми наблюдениями. Во-первых, местная еда отличается от норвежской и привычной европейской. Здесь подают картошку, суп со сметаной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tarjei Bø (@tarjeiboe)

Во-вторых, у вас, как и в России, жутко медленно работает служба аэропорта. Вот пример: мы прилетели с винтовками и показали на досмотре документ, где подробно расписана вся информация об оружии. Сотрудник переписал вручную все с нашей бумажки на свою, а потом принялся набирать это на компьютере по второму разу. Весь процесс занял два часа. Честно, не понимаю, зачем столько лишних действий. Есть ощущение, что белорусы боятся пойти против системы и поступить по-своему, по-новому. Думаю, это отголоски советской ментальности.

Что порадовало Бё-старшего в Беларуси, так это биатлонные болельщики.

— Они очень приветливые и шумные. В Норвегии люди более скромные: будут перешептываться «смотри, кто идет», но подойти скорее всего постесняются. А в Беларуси фанатки несутся навстречу с криками: «Тарьей, стой! Можно фото?».

В первый соревновательный день белорусская болельщица подарила очень милую самодельную куклу. Я долго хохотал и даже запостил фото в инстаграм. Мне нравится эта восточноевропейская традиция — дарить душевные подарки. Вы умеете выражать любовь, доброту и внимание, что очень ценно.


Честно говоря, нигде не дарят таких милых и смешных презентов, как в Беларуси и России. Меня постоянно заваливают шоколадом, магнитами с русскими символами — думаю, можно увесить ими весь мой холодильник, — смеется Тарьей. — Я храню все необычные подарки, чтобы в старости было, что вспомнить.

«Постоянные сравнения Йоханнеса с Мартеном — это не только давление, но и комплимент»

— Кто главная биатлонная звезда в Норвегии прямо сейчас?

— На данный момент это, конечно, Йоханнес. Болельщики любят Уле-Эйнара, Эмиля. Но сегодня Йоханнес — номер один.

— Вы могли предположить, что он станет королем Кубка мира?

— Я всю жизнь говорил, что этот парень будет успешен. Когда Йоханнесу исполнилось 18 лет, уже было видно, как он хорош. Нам обоим повезло с генами, природным талантом, который либо дан человеку, либо нет.

— Уле-Эйнар Бьорндален говорит, что Йоханнес тренируется на порядок меньше многих спортсменов.

— Уле прав. Но огромный талант Йоханнеса позволяет ему работать меньше других и не уступать. В спорте люди часто рассуждают, как важно упорно тренироваться. А я всегда прошу не забывать, что чемпионский успех невозможен без природных задатков. Например, Йоханнес одарен потрясающими физическими данными. При этом он умный парень, который также работает над стрельбой, что в сумме и дает такой результат.

— В начале сезона все обсуждали, сможет ли Йоханнес свергнуть Фуркада. Как он справлялся с этим прессингом?

— Наверное, Йоханнес просто думал об этом намного меньше, чем окружающие. К тому же постоянные сравнения с Мартеном — это не только давление, но и комплимент. В какой-то степени это даже мотивировало Йоханнеса.

— Он работает с психологом?

— Нет, он сам отлично справляется с этой ролью. Ну, еще я иногда могу помочь.


— Кто был любимым соперником в карьере Тарьея Бё?

— Мне нравится бегать эстафеты, когда ты соперничаешь не просто с отдельными атлетами, а с целыми странами.

В личных гонках я люблю соревноваться с сильными биатлонистами, которые лучше меня в каких-то компонентах. Например, с Мартеном интересно соперничать на стрельбище, с Антоном Шипулиным было увлекательно убегать на последний круг и устраивать разборки на финише.

На Кубке мира я скучаю по Эмилю. Мы подружились в очень молодом возрасте и провели много веселых лет в одной команде. Правда, в Осло мы живем со Свендсеном в 500 метрах друг от друга. Так что видимся.

— Как ему жизнь без биатлона?

— Буквально на прошлых выходных был у него в гостях. Эмиль наслаждается отцовством, а еще изучает экономику в университете. В общем, забот хватает.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tarjei Bø (@tarjeiboe) 3 Апр 2018 в 11:52 PDT

«На свадьбе Йоханнеса я плакал»

— А с Йоханнесом вам интересно соперничать?

— О да, это всегда весело! При этом мы с ним лучшие друзья и самые близкие люди. На его свадьбе я даже плакал. У нас никогда не было состязание в духе «кто круче». Я успел выиграть много титулов в молодом возрасте, поэтому сейчас искренне радуюсь успехам брата.

— Йоханнес младше на пять лет. В детстве вы тоже были друзьями?

— У нас в семье пятеро детей. И мы все дружны. В детстве мы часто путешествовали всей семьей. Я как-то спросил у мамы, каково ей было воспитывать столько детей. А она ответила: «Когда у тебя больше одного ребенка, это даже проще. Старшие помогают воспитывать младших». Каждую Пасху мы до сих пор встречаемся в родительском доме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tarjei Bø (@tarjeiboe) 15 Фев 2018 в 8:18 PST

— У кого в семье Бё самое крутое чувство юмора?

— Сложный вопрос. Мы обожаем подшучивать друг над другом, а особенно — над мамой. Она по сей день ведет себя так, словно нам по 10 лет, спрашивает: «Тарьей, ты не забыл надеть кофту?».

— Родители приезжают на этапы Кубка мира?

— Не так уж и часто. Они будут в Эстерсунде на чемпионате мира, приедут на домашний этап в Осло. Мама с папой смотрят гонки по телевизору, но нервничают уже намного меньше. Мне кажется, они избалованы нашими медалями (смеется).

«В инстаграме наша жизнь кажется гламурной. Но никто не видит обратной стороны»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tarjei Bø (@tarjeiboe) 5 Май 2018 в 3:46 PDT

— Как норвежцам удается одновременно оставаться главными приколистами и лидерами мирового биатлона?

— Думаю, секрет в том, что для нас биатлон не работа, а удовольствие. Это приятная часть жизни, которая помогает исполнять мечты. Мы тренируемся и соревнуемся не для того, чтобы заработать деньги, а ради эмоций. Желтый бип или золото чемпионата не купишь ни за какие деньги.

— Вы говорили, что люди часто мечтают поменяться местами с биатлонистами, не зная реальной картины и издержек профессии. Приведите пример.

— Болельщики представляют нашу жизнь по телевизионным картинкам и фотографиям в инстаграме. Это выглядит гламурно и красиво. Но никто не видит, как мы тренируемся в горах под дождем и снегом, как пашем с мая по октябрь. Думаю, желающих поменяться с нами жизнями стало бы гораздо меньше, если бы в Рождество им пришлось идти на тренировку вместо беззаботного вечера у камина.


— А с кем бы вы поменялись жизнями?

— Пожалуй, на несколько дней я бы хотел оказаться на месте какой-нибудь звезды. А вот навсегда я бы все-таки предпочел остаться Тарьеем Бё и продолжил жить в Норвегии.

 
Теги: Минск
 
 
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У него в активе - Большой хрустальный глобус, олимпийское золото, а еще отличное чувство юмора и забавные байки про младшего брата Йоханнеса.
 
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