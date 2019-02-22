«На свадьбе Йоханнеса я плакал». Тарьей Бё - о Беларуси, популярности и биатлоне без фильтров

Восьмикратный чемпион мира по биатлону Тарьей Бё — определенно главная звезда чемпионата Европы в Раубичах. У него в активе — Большой хрустальный глобус, олимпийское золото, а еще отличное чувство юмора и забавные детские архивы с младшим братом Йоханнесом, который в этом сезоне разрывает всех на Кубке мира. SPORT.TUT.BY поговорил с норвежцем о принципе take it easy, помогающем выигрывать гонки, стереотипе о беззаботной жизни спортсменов, белорусских фанатках и самых крутых соперниках в карьере.





«Люди думают, что мы живем в пятизвездочных отелях»

Мы встречаемся с Бё после утренней тренировки в гостинице спорткомплекса «Раубичи». Условия, в которых живут спортсмены, довольно аскетичные. В номере биатлонистов — никаких излишеств: шкаф, кровать, кресло и маленький телевизор (конечно, не плазма).

— Кстати, условия для нас привычные. Мы абсолютно не избалованы. Люди думают, что биатлонисты живут в пятизвездочных отелях, в роскоши, а на самом деле мы заселяемся в обычные гостиницы, которые находятся рядом с трассами. Редко это high-level отели с шикарными номерами — чаще комнатки, напоминающие каюты, — говорит Тарьей.





— Некоторые участники чемпионата Европы живут в минских гостиницах. Почему команда Норвегии предпочла скромные Раубичи?

— Пришлось бы каждый день ездить на автобусе на тренировки и гонки, а так — все под боком. Конечно, в Раубичах нет развлечений, но накануне чемпионата мира они и не нужны. Вот подождем еще месяц и потом оторвемся по старой-доброй традиции, — широко улыбается Бё.

Тарьей приехал в Минск не потому, что не отобрался на Кубок мира в сборную Норвегии. Просто титулованный Бё решил, что пропуск североамериканских этапов и контрольный старт на Европе — та подготовка, которая нужна ему для успеха в Эстерсунде.

Тарьей нахваливает белорусский пейзаж, открывающийся из окна, и интересуется, не здесь ли находится дом Бьорндалена и Домрачевой.

— Слышал, что они живут где-то на берегу озера. Но, где точно, не знаю — в гости меня пока не приглашали.

А еще норвежец пытается отличить настоящие факты о Беларуси от фейковых. Смотрите, как забавно.

«Нигде не дарят таких милых подарков, как в Беларуси и России»

Бё впервые в Беларуси. Норвежец признается, что почти ничего не знает о нашей стране, а о менталитете белорусов может судить только по общению с Домрачевой, Скардино и другими спортсменами.

— Пока не успел составить цельное мнение о Беларуси. Но могу поделиться некоторыми наблюдениями. Во-первых, местная еда отличается от норвежской и привычной европейской. Здесь подают картошку, суп со сметаной.

Во-вторых, у вас, как и в России, жутко медленно работает служба аэропорта. Вот пример: мы прилетели с винтовками и показали на досмотре документ, где подробно расписана вся информация об оружии. Сотрудник переписал вручную все с нашей бумажки на свою, а потом принялся набирать это на компьютере по второму разу. Весь процесс занял два часа. Честно, не понимаю, зачем столько лишних действий. Есть ощущение, что белорусы боятся пойти против системы и поступить по-своему, по-новому. Думаю, это отголоски советской ментальности.

Что порадовало Бё-старшего в Беларуси, так это биатлонные болельщики.

— Они очень приветливые и шумные. В Норвегии люди более скромные: будут перешептываться «смотри, кто идет», но подойти скорее всего постесняются. А в Беларуси фанатки несутся навстречу с криками: «Тарьей, стой! Можно фото?».

В первый соревновательный день белорусская болельщица подарила очень милую самодельную куклу. Я долго хохотал и даже запостил фото в инстаграм. Мне нравится эта восточноевропейская традиция — дарить душевные подарки. Вы умеете выражать любовь, доброту и внимание, что очень ценно.





Честно говоря, нигде не дарят таких милых и смешных презентов, как в Беларуси и России. Меня постоянно заваливают шоколадом, магнитами с русскими символами — думаю, можно увесить ими весь мой холодильник, — смеется Тарьей. — Я храню все необычные подарки, чтобы в старости было, что вспомнить.

«Постоянные сравнения Йоханнеса с Мартеном — это не только давление, но и комплимент»

— Кто главная биатлонная звезда в Норвегии прямо сейчас?

— На данный момент это, конечно, Йоханнес. Болельщики любят Уле-Эйнара, Эмиля. Но сегодня Йоханнес — номер один.

— Вы могли предположить, что он станет королем Кубка мира?

— Я всю жизнь говорил, что этот парень будет успешен. Когда Йоханнесу исполнилось 18 лет, уже было видно, как он хорош. Нам обоим повезло с генами, природным талантом, который либо дан человеку, либо нет.

— Уле-Эйнар Бьорндален говорит, что Йоханнес тренируется на порядок меньше многих спортсменов.

— Уле прав. Но огромный талант Йоханнеса позволяет ему работать меньше других и не уступать. В спорте люди часто рассуждают, как важно упорно тренироваться. А я всегда прошу не забывать, что чемпионский успех невозможен без природных задатков. Например, Йоханнес одарен потрясающими физическими данными. При этом он умный парень, который также работает над стрельбой, что в сумме и дает такой результат.

— В начале сезона все обсуждали, сможет ли Йоханнес свергнуть Фуркада. Как он справлялся с этим прессингом?

— Наверное, Йоханнес просто думал об этом намного меньше, чем окружающие. К тому же постоянные сравнения с Мартеном — это не только давление, но и комплимент. В какой-то степени это даже мотивировало Йоханнеса.

— Он работает с психологом?

— Нет, он сам отлично справляется с этой ролью. Ну, еще я иногда могу помочь.





— Кто был любимым соперником в карьере Тарьея Бё?

— Мне нравится бегать эстафеты, когда ты соперничаешь не просто с отдельными атлетами, а с целыми странами.

В личных гонках я люблю соревноваться с сильными биатлонистами, которые лучше меня в каких-то компонентах. Например, с Мартеном интересно соперничать на стрельбище, с Антоном Шипулиным было увлекательно убегать на последний круг и устраивать разборки на финише.

На Кубке мира я скучаю по Эмилю. Мы подружились в очень молодом возрасте и провели много веселых лет в одной команде. Правда, в Осло мы живем со Свендсеном в 500 метрах друг от друга. Так что видимся.

— Как ему жизнь без биатлона?

— Буквально на прошлых выходных был у него в гостях. Эмиль наслаждается отцовством, а еще изучает экономику в университете. В общем, забот хватает.

«На свадьбе Йоханнеса я плакал»

— А с Йоханнесом вам интересно соперничать?

— О да, это всегда весело! При этом мы с ним лучшие друзья и самые близкие люди. На его свадьбе я даже плакал. У нас никогда не было состязание в духе «кто круче». Я успел выиграть много титулов в молодом возрасте, поэтому сейчас искренне радуюсь успехам брата.

— Йоханнес младше на пять лет. В детстве вы тоже были друзьями?

— У нас в семье пятеро детей. И мы все дружны. В детстве мы часто путешествовали всей семьей. Я как-то спросил у мамы, каково ей было воспитывать столько детей. А она ответила: «Когда у тебя больше одного ребенка, это даже проще. Старшие помогают воспитывать младших». Каждую Пасху мы до сих пор встречаемся в родительском доме.

— У кого в семье Бё самое крутое чувство юмора?

— Сложный вопрос. Мы обожаем подшучивать друг над другом, а особенно — над мамой. Она по сей день ведет себя так, словно нам по 10 лет, спрашивает: «Тарьей, ты не забыл надеть кофту?».

— Родители приезжают на этапы Кубка мира?

— Не так уж и часто. Они будут в Эстерсунде на чемпионате мира, приедут на домашний этап в Осло. Мама с папой смотрят гонки по телевизору, но нервничают уже намного меньше. Мне кажется, они избалованы нашими медалями (смеется).

«В инстаграме наша жизнь кажется гламурной. Но никто не видит обратной стороны»

— Как норвежцам удается одновременно оставаться главными приколистами и лидерами мирового биатлона?

— Думаю, секрет в том, что для нас биатлон не работа, а удовольствие. Это приятная часть жизни, которая помогает исполнять мечты. Мы тренируемся и соревнуемся не для того, чтобы заработать деньги, а ради эмоций. Желтый бип или золото чемпионата не купишь ни за какие деньги.

— Вы говорили, что люди часто мечтают поменяться местами с биатлонистами, не зная реальной картины и издержек профессии. Приведите пример.

— Болельщики представляют нашу жизнь по телевизионным картинкам и фотографиям в инстаграме. Это выглядит гламурно и красиво. Но никто не видит, как мы тренируемся в горах под дождем и снегом, как пашем с мая по октябрь. Думаю, желающих поменяться с нами жизнями стало бы гораздо меньше, если бы в Рождество им пришлось идти на тренировку вместо беззаботного вечера у камина.





— А с кем бы вы поменялись жизнями?

— Пожалуй, на несколько дней я бы хотел оказаться на месте какой-нибудь звезды. А вот навсегда я бы все-таки предпочел остаться Тарьеем Бё и продолжил жить в Норвегии.