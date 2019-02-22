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В Минске появилось новое место с BurgerLab и бьюти-кортом

23.02.2019 12:24 — Разное | KYKY  
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В Минске по адресу улица Октябрьская, 19/4 в тестовом режиме открылось многофункциональное пространство. Там можно попробовать крутейшие бургеры BurgerLab, купить вещи беларуских дизайнеров и даже набить татуировку, если захочется. 

Как работает пространство 

Команда BurgerLab (которая некогда организовала бургерную на колесах и собрала рекордную сумму при помощи краудфандинга) и стилист Андрей Протопопов объединили усилия и арендовали цех, который разделили на три зоны. В начале помещения свою гастрономическую деятельность в тестовом режиме развернули как раз ребята BurgerLab. Бургерная работает с 18:00 до 23:00, но спрос зашкаливает, поэтому заказывать места лучше заранее (телефон +37529 163 86 76). 

Далее – территория Андрея Протопопова, которую беларусы нарекли «модной». Там делают маникюр, упрически, продают вещи беларуских кутюрье и бьют татуировки. Можно, кстати, сделать все сразу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @ju_bilee

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Никита

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске по адресу улица Октябрьская, 19/4 в тестовом режиме открылось многофункциональное пространство. Там можно попробовать крутейшие бургеры BurgerLab, купить вещи...
 
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