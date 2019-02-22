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Белорусы собрали все медали на чемпионате Польши по пожарному двоеборью

23.02.2019 12:26 — Разное | Интерфакс  
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Сборная Беларуси собрала все медали на XVII чемпионате Польши по пожарному двоеборью в закрытых помещениях, состоявшемся 21-22 февраля в Торуне. Соперниками белорусов были восемь команд, представляющих Польшу, и сборная Словакии, сообщает МЧС Беларуси.

Белорусы собрали все медали на чемпионате Польши по пожарному двоеборью

«В первый день чемпионата спортсмены состязались в «Преодолении 100-метровой полосы с препятствиями». В результате за мужской сборной Беларуси остался и весь пьедестал почета и шесть первых строчек итогового протокола. 1  место - Руслан Плявго, 15,44 сек; 2 место - Евгений Рабцевич, 15,66 сек.; 3 место - Никита Черепко, 15,67 сек.», - рассказали в министерстве.

«В пожарном двоеборье мужской сборной Беларуси также не было равных: следующие за тройкой лидеров четыре строчки итогового протокола остались за белорусскими спортсменами: 1 место - Руслан Плявго, 29,36 сек., 2 место - Никита Черепко, 29,40 сек., 3 место - Евгений Рабцевич, 29,65 сек», - проинформировали в МЧС.

Там напомнили, что XVII чемпионат Республики Польша по пожарному двоеборью в закрытых помещениях - один из этапов подготовки мужской сборной Беларуси к XV Чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту, который с 8 по 16 сентября пройдет в Саратове.

 
 
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Сборная Беларуси собрала все медали на XVII чемпионате Польши по пожарному двоеборью в закрытых помещениях, состоявшемся 21-22 февраля в Торуне. Соперниками белорусов...
 
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