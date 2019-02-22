«Бенякони», «Котловка» и «Каменный Лог»: движение затруднено в связи с техпроблемами на литовской стороне

Государственный пограничный комитет Беларуси сообщает о затруднении движения в пунктах пропуска «Бенякони», «Котловка» и «Каменный Лог» в связи с техническими проблемами у литовских коллег.

«23 февраля с 9.00 до 20.00 в пунктах пропуска (сопредельные литовские – «Шальчининкай», «Лаворишкес» и «Мядининкай»), в связи с техническими проблемами на литовской стороне будет затруднено движение легковых и грузовых видов транспортных средств. В связи с этим возможно увеличение очередей», - проинформировали в ГПК.

Для более комфортного и быстрого пересечения границы в указанное время в комитете порекомендовали выбирать иные маршруты движения.