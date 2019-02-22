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Часть земель Полоцкого района включена в границы Новополоцка

23.02.2019 11:35 — Разное | Интерфакс  
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Указом главы белорусского государства часть земель Полоцкого района включена в границы Новополоцка.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 73 "Об изменении границ административно-территориальных (территориальных) единиц", которым предусматривается включение части земель Полоцкого района (в том числе г.п.Боровуха и пос.Междуречье) в границы г.Новополоцка», - сообщили в президентской  пресс-службе

Согласно указу, отметили там, всего в границы Новополоцка включается 878,0798 га земель, в том числе 77 земельных участков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 909 земельных участков граждан.

«Изменение границ города предусмотрено его генеральным планом развития, утвержденным постановлением Совета министров от 15 октября 2015 года №863», - уточнили в пресс-службе.

По ее информации, на присоединяемой территории планируется строительство 25 многоквартирных (около 100 тыс. кв.м. общей площади) и более 470 индивидуальных жилых домов, объектов социальной сферы, а также устройство ландшафтно-рекреационных зон.

 
 
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Указом главы белорусского государства часть земель Полоцкого района включена в границы Новополоцка. «Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 73...
 
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