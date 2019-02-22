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На лестницу успеха не взойдешь, держа руки в карманах

23.02.2019 — Разное | Радзiма  
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На лестницу успеха не взойдешь, держа руки в карманах

Председатель Глусского райисполкома Степан ЧЕЧУХА — об итогах 2018 года, о планах переломить ситуацию в сельском хозяйстве, преобразить райцентр и оживить культурную жизнь глусчан.

— Степан Владимирович, каким был наш трудовой 2018 год?

— Год однозначно был результативным, пусть не по всем направлениям, однако мы выполнили 7 из 11 доведенных району показателей социально-экономического развития, в то время как за 2017 год — 5 из 12. Из ключевых показателей эффективности работы исполкомов по области в 2018 году выполнено 2 из 6, в нашем районе — 3 из 4. Доведенные нам ключевые показатели — это экспорт товаров, экспорт услуг, прямые иностранные инвестиции, количество трудоустроенных граждан.

Итак, что нам удалось сделать в 2018 году. Предприятия Глусского района экспортировали товаров на 3,3 миллиона долларов США. В 2018 году впервые экспорт услуг превысил 50 тысяч долларов США, темп роста к 2017 году — 344 процента. Экспорт туристических услуг составил 13,3 тысячи долларов при плане 8,8 тысячи. Строительно-монтажных работ выполнено на 5,2 млн рублей, это в 1,6 раза больше доведенного задания. Розничный товарооборот — 110,1 процента при задании 104,5. Введено в эксплуатацию 1 040 квадратных метров общей площади индивидуальных жилых домов, или 208 процентов к заданию. Перевыполнен и такой показатель, как количество трудоустроенных граждан на вновь созданные предприятия и производства — 46 вместо 25.

За всеми этими цифрами — напряженная работа коллективов. Например, Глусское райпо увеличило экспорт своей продукции в 2,5 раза, лесхоз — на 25 процентов, весом вклад ООО «Технотрансдеталь», ООО «Мансион», фермерского хозяйства «Дубровские овощи» и ряда других предприятий. Значительные объемы строительно-монтажных работ выполнены Глусским участком электросвязи Осиповичского зонального узла электросвязи Могилёвского филиала РУП «Белтелеком», ОАО «ПМК № 86 «Водстрой», Глусским районом электросетей, Глусским УКП «Жилкомхоз». Больше возможностей покупателям предложила торговля: открыты супермаркет «Евроопт», магазины «Родны кут», «Остров чистоты», «Петруха», «Колосок» и другие.

Не могу не отметить работу дорожных служб, Автопарка № 15. Отрадно, что в районе продолжается газификация жилья: за 2018 год проложено 1 383 метра газопровода, газ подведен к 21 дому.

Начали строить 60-квартирный дом, ремонтировать гимназию, сделали капремонт трех домов в Глуске. Думаю, люди заметили, что приступили мы к асфальтированию улиц, замене заборов, ремонту фасадов. В центре Глуска установили Доску почета — чтобы все видели и знали наших передовых тружеников.

В 2018 году в районе зарегистрировано 11 новых организаций малого бизнеса. Кстати, субъекты среднего и малого бизнеса внесли в бюджет района 2,1 миллиона рублей, а это почти 21 процент от общего объема поступлений.

Большое признание на уровне республики получила работа Весновского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития — по итогам года коллектив награжден премией Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение». Премии специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов удостоена победитель республиканского конкурса биолого-экологических работ ученица гимназии Анастасия Ермакова. Учащиеся Глусской детской школы искусств привезли 50 дипломов с международных, республиканских и областных творческих конкурсов.

Отдельно хочу сказать о наших спортсменах. На Паралимпиаде в Корее свою малую родину прославил лыжник и биатлонист, заслуженный мастер спорта Беларуси глусчанин Юрий Голуб. За свои спортивные заслуги он награжден орденом Почета, а еще стал самым молодым почетным гражданином Глусского района. На детских гандбольных площадках страны нет равных ребятам из Глусской детско-юношеской спортивной школы. Воспитанники физкультурно-спортивного клуба отличились на Открытом кубке СНГ — Кубке мира по таэквондо. И это далеко не все успехи представителей социальной сферы Глусского района.

Однако, как бы ни было приятно говорить о достижениях, надо и проблемы обозначить. К сожалению, лишь частично, на 12,8 процента, выполнено задание по привлечению в район иностранных инвестиций, однако и тут уже есть определенные положительные сдвиги, так как еще три года назад вообще не шли к нам иностранные инвесторы. Средняя зарплата за 2018 год по району составила 649,1 рубля, и хоть она увеличилась по сравнению с 2017 годом на 16,1 процента, но задание по ее росту выполнено на 95 процентов. Не достигли мы намеченного и в производстве сельскохозяйственной продукции.

— Осознание проблем — начало их решения. Что, по-вашему, больше всего не терпит отлагательства?

— Так как наш район сельскохозяйственный, то первоочередное — увеличить производство продукции сельского хозяйства. Нужно серьезно строительством заняться, благоустройством — капремонты домов, дороги делать, дворовые территории. Будем работать — будем зарабатывать. Соответственно, больше денег будет на развитие социальной сферы, здравоохранения, культуры…

— Уже ведь есть планы по строительству и благоустройству на 2019 год?

— Конечно. Планируется выполнить капитальный ремонт 8 жилых домов, на 10 придомовых территориях наведем порядок, 15 километров улиц и дорог подлежат текущему и капитальному ремонту, заменим 1 600 метров тепловых сетей, закончим строительство 60-квартирного дома. За счет средств Всемирного банка реконструкции и развития в 2019 году будут закончены капремонт и модернизация гимназии и начнется ремонт Глусской средней школы № 2. Кроме того, серьезная работа предстоит по реконструкции здания кинотеатра «Орион», это будет большой современный Центр культуры и досуга, где также разместится ЗАГС.

Я перечислил самые значимые работы, но они не единственные. Есть большая программа наведения порядка в сельских населенных пунктах, надо обустроить достойную зону отдыха у водоема, например Байлюки, ведь люди должны не только работать, но и нормально отдыхать. Город должен утопать в цветах, улицы, тротуары, заборы, дворы и дома должны достойно выглядеть. Я к этому призываю и людей — приводить в порядок свои дома и территории.

Так что работы по благоустройству дадут возможность заработать и коммунальникам, и строителям. Мелиораторам предстоит много работы, ведь сколько земель заросло, их же надо все окультурить и засеять.

Обещаю, что никто спокойно спать не будет. Раз мы ввязались в бой, будем идти до конца. И если те средства, которые сегодня выделены району, мы освоим, если мы всё задуманное сделаем, — Глуск заиграет новыми красками.

— В нашем сельском хозяйстве, к сожалению, нет желаемых результатов.

— Пока нет. Но 2019 год должен стать переломным в развитии сельского хозяйства района. К сожалению, на протяжении 3—4 лет отрицательно на растениеводство влияла погода. Есть большая проблема с квалифицированными кадрами, техника изношена, укрупнение хозяйств тоже сказывается не лучшим образом.

Главное — мы сейчас остановили снижение поголовья: если за 2017 год крупного рогатого скота стало меньше на 900 голов, то к концу 2018-го мы не только восстановились, но и добавили 200, а за два месяца 2019 года увеличение составило более 500 голов.

В первую очередь нам надо заготовить побольше кормов. Планируем в этом году посеять 6 000 га кукурузы, это больше прошлогоднего на 2 000 га, возле каждой фермы мы уже сделали или сделаем прифермские пастбища, будем перезалужать сенокосы и пастбища, подсевать многолетние травы на пашне.

Нам надо наращивать поголовье КРС, в том числе коров. Поэтому фермы надо довести до ума, создать нормальные условия для содержания, кормления скота, отработать технологию. Минимум 8 ферм будем реконструировать для содержания молодняка КРС, это позволит нам снизить непроизводительное выбытие животных. Уверен, через год-два это даст свои плоды. Ведь пока мы из теленка не вырастим нормальную, здоровую корову, хорошим надоям не бывать. Поэтому скот надо лелеять и беречь. Ведь корова — это фабрика   по производству молока, сбой хоть одного механизма — в кормлении, вакцинации, содержании — и всё, фабрика стала. А это зарплаты сельчан, развитие хозяйств и территорий.

Немаловажным является и обновление техники. В 2018 году сельхозорганизациями приобретено 4 трактора, 4 кормоуборочных комбайна, 3 сеялки. В этом году надо закупить по лизингу плуги, культиваторы и другую технику.

Хочу подчеркнуть, что все проблемы мы знаем и видим. Видим и пути их решения, но как их получится воплотить в жизнь, зависит не только от председателя райисполкома, но и от специалистов управления сельского хозяйства, руководителей и работников хозяйств. Тут надо работать команде профессионалов и единомышленников. Кто это понимает, тот к чему-то стремится и что-то делает. Пусть не семимильными шагами, но потихоньку идет к результату.

— Степан Владимирович, сама погода, практически весенняя, подталкивает спросить о посевной.

— Сегодня мы уже включились полным ходом в вывозку органических удобрений, для этого хозяйствам выделено 150 тысяч на топливо. Ведется ремонт энергонасыщенных тракторов, почвообрабатывающей техники. Планируем эту работу где-то к 10 марта завершить и дружно включиться в весеннюю посевную кампанию. Семян у нас достаточно. Решаем вопросы по приобретению топлива и удобрений.

— Вы нам рассказали о планах на этот год, о задачах и целях, а есть ли какие-то более отдаленные во времени проекты, о которых вы уже думаете сейчас?

— Есть у меня мечта — сделать в Глуске амфитеатр, приглашать на концерты знаменитые коллективы, артистов, чтоб все люди на праздники приходили, чтоб им было приятно и удобно отдыхать, гулять с детками. Я думаю, что на месте танцплощадки вполне можно этот амфитеатр построить. Рядом будет новый Центр культуры, парк надо облагородить, для детей там что-то придумать и сделать. Потом дойдем до стадиона. Он тоже уже не отвечает современным требованиям. Да и площади нормальной в Глуске нет, где можно проводить массовые праздники, гулянья.

— Искренне надеемся, что все эти и многие другие планы воплотятся.

— Будем ставить перед собой высокие цели, будем работать — обязательно воплотятся. Вместе мы должны сделать Глусчину комфортной для каждого человека, чтобы детям хотелось здесь оставаться жить и работать, чтобы гостям, туристам хотелось сюда приезжать. Поэтому желаю всем глусчанам крепкого здоровья, от всей души благодарю наших тружеников, признателен нашим ветеранам и очень надеюсь на молодежь — будущее этой земли.

Ирина ГРОМЫКО

Фото Анны АВТУХОВОЙ

 
 
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Председатель Глусского райисполкома Степан ЧЕЧУХА — об итогах 2018 года, о планах переломить ситуацию в сельском хозяйстве, преобразить райцентр и оживить...
 
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