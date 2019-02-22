Минское «Динамо» и сборная клубов чемпионата Беларуси проведут матчи с «большим значением»

После завершения сезона в КХЛ минское «Динамо» в рамках подготовки к чемпионату мира и будущему сезону проведет серию до двух побед со сборной клубов экстралиги на базе минской «Юности», сообщает официальный сайт федерации хоккея .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Первый матч планируется сыграть 26 февраля на «Минск-Арене», второй 28-го на «Арене-Чижовка» и третий, если понадобится, снова в Веснянке. Спортивный результат этих поединков также будет иметь высокое значение.

Впрочем, что именно решится в этом матч, до сих пор неизвестно. Заменить минское «Динамо» в КХЛ будет крайне сложно, так как «зубры» являются учредителем лиги.

Сложно говорить и о реальном сравнении команд, так как минчане уже закончили сезон и не могут даже собрать полноценный состав. Из-за травм матч пропустят братья Костицыны, Денис Осипов, Дмитрий Буйницкий, Андрей Степанов, Кирилл Готовец, Иван Дроздов, Дэвид Бут, Александр Павлович. Не исключено, что на лед не выйдет и Джонатан Блум.

«Всякое бывало в нашем хоккее, многому перестал удивляться, но вот такой диковины еще не видывали! Самое главное, что шансы, на мой взгляд, не равны. В данный момент они явно в пользу Захарова…» — написал на своей странице в Facebook спортивный директор федерации Владимир Бережков.