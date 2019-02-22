ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» и сборная клубов чемпионата Беларуси проведут матчи с «большим значением»

23.02.2019 13:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

После завершения сезона в КХЛ минское «Динамо» в рамках подготовки к чемпионату мира и будущему сезону проведет серию до двух побед со сборной клубов экстралиги на базе минской «Юности», сообщает официальный сайт федерации хоккея.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Первый матч планируется сыграть 26 февраля на «Минск-Арене», второй 28-го на «Арене-Чижовка» и третий, если понадобится, снова в Веснянке. Спортивный результат этих поединков также будет иметь высокое значение.

Впрочем, что именно решится в этом матч, до сих пор неизвестно. Заменить минское «Динамо» в КХЛ будет крайне сложно, так как «зубры» являются учредителем лиги.

Сложно говорить и о реальном сравнении команд, так как минчане уже закончили сезон и не могут даже собрать полноценный состав. Из-за травм матч пропустят братья Костицыны, Денис Осипов, Дмитрий Буйницкий, Андрей Степанов, Кирилл Готовец, Иван Дроздов, Дэвид Бут, Александр Павлович. Не исключено, что на лед не выйдет и Джонатан Блум.

«Всякое бывало в нашем хоккее, многому перестал удивляться, но вот такой диковины еще не видывали! Самое главное, что шансы, на мой взгляд, не равны. В данный момент они явно в пользу Захарова…» — написал на своей странице в Facebook спортивный директор федерации Владимир Бережков.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После завершения сезона в КХЛ минское «Динамо» в рамках подготовки к чемпионату мира и будущему сезону проведет серию до двух побед со сборной клубов экстралиги...
 
Новости дня
Новости разные
 
«На свадьбе Йоханнеса я плакал». Тарьей Бё - о Беларуси, популярности и биатлоне без фильтров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.02.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика