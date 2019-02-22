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Сергей Бочарников: «Я завоевал пятое место, а не упустил тройку»

23.02.2019 13:30 — Разное | Tut.by  
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Белорусский гонщик отметил, что в биатлоне неуместно сослагательное наклонение и рассуждения в духе «а если».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я сделал все, что мог, отработал на максимуме. Ни о чем не жалею и доволен своим результатом. Считаю, что завоевал пятое место, а не упустил тройку, — сказал Сергей. — День за днем получается достойно выступать при поддержке домашних трибун, так что все классно. Думаю, завтра в пасьюте будет захватывающая борьба.

Бочарников подчеркнул, что вся белорусская команда находится в отличной форме.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Не слишком ли рано мы вышли на пик? — переспросил Сергей. — Я придерживаюсь такой позиции: форму легче поддерживать, чем набирать. Ощущение, что мы можем бороться за медали, никогда не покидает. Было бы интересно пробежать здесь еще и масс-старт. Но оставим силы на сложную эстерсундскую трассу и чемпионат мира.

 
 
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Белорусский гонщик отметил, что в биатлоне неуместно сослагательное наклонение и рассуждения в духе «а если».
 
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