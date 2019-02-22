В Гродно на пешеходном переходе сбили женщину

Инцидент произошел вчера около 8 часов вечера. Молодой человек на «Ауди» ехал со стороны кольцевой развязки по улице Победы на Пестрака.

пешеходном переходе шла женщина. В это же время на

– Когда автомобиль поворачивал, водитель посмотрел вперед, заметил пешехода, однако расстояние было всего около метра, поэтому наезда избежать не удалось, – отметили в ГАИ региона . – отметили в

После ДТП пешехода госпитализировали. К слову, при повороте у водителя и на пешеходном переходе горел зеленый сигнал светофора.