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В Гродно на пешеходном переходе сбили женщину
23.02.2019 — Разное | Заря над Неманам
В это же время на
– Когда автомобиль поворачивал, водитель посмотрел вперед, заметил пешехода, однако расстояние было всего около метра, поэтому наезда избежать не удалось, – отметили в
После ДТП пешехода госпитализировали. К слову, при повороте у водителя и на пешеходном переходе горел зеленый сигнал светофора.
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В Гродно на пешеходном переходе сбили женщину
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