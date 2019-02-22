Россиянин Малышко завоевал еще одну медаль в спринте на ЧЕ по биатлону

Россиянин Дмитрий Малышко завоевал бронзу в спринте на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Гонку на 10 километров выиграл норвежец Тарьей Бе. Малышко уступил ему 35,2 секунды, при этом ни разу не промахнулся. Бе допустил один промах. Вторым стал швед Йеспер Нелин, отставший на 10,6 секунды, но точно отстрелявший.

Для российского биатлониста эта медаль стала второй на европейском первенстве. Ранее он завоевал золото в сингл-миксте.

Чемпионат Европы в Беларуси продлится до 24 февраля.