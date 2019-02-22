Заплати, соблюдай, собери. Почему государство обращается к народу, как к быдлу?



Иллюстрация из интернет-источников

"Заплати налоги!" Почему мы видим это на билбордах?

"К сожалению, сегодня рынок наружной рекламы стремительно падает. Количество рекламодателей и объём денег, которые они тратят на наружную рекламу, катастрофически уменьшается. А свободные площади на билбордах нужно чем-то заполнять. Владельцу щита не выгодно, чтобы тот пустовал. Ему выгодно повесить на него что-то такое, за что он не будет платить — например, социальную рекламу”.

Фото: morozov.world

Нормально ли, что чиновники нам тыкают?

"Если бы общество воспринимало милиционера как партнёра или друга, готового прийти на помощь, то на это "ты" никто бы не обратил внимание, это выглядело бы естественно. Но когда сотрудники милиции выкручивают людям руки, надевают наручники, о какой дружбе может идти речь?

То же самое касается налоговой инспекции. Если бы нам там вежливо объясняли, что делать, чтобы мы не тратили зря своё время, реклама о налогах не вызывала бы отторжения. Просто написать "Заплати налоги!" мало. Никто не заплатит. Тут должна быть комплексная работа".

Чем заменить советское панибратство в социальной рекламе?

"Да, её запомнили и все обсуждали, а важно, чтобы такая реклама работала, приносила пользу".

"Многих ДТП можно было бы избежать, если бы родители, переходя дорогу, брали детей за руки. Знак "кенгуру" обязательно бы привлёк внимание и напомнил об этом. Почему нет? Это забавно! Ещё одна идея — придумать эмодзи, которым можно было бы давать понять друзьям в сообщениях, мол, я перехожу дорогу. Дети могли бы придумать его сами в рамках какого-нибудь конкурса".

возмущается она.Откуда берётся такая реклама, эффективна ли она или пора сменить панибратский тон на что-нибудь более уважительное? Еврорадио разбирается с помощью представителей рекламного бизнеса.По словам партнёра проекта "Рейтинг Байнета" и соорганизатора рекламного фестиваля Adnak!, социальная реклама — это один из инструментов, которые позволяют большому количеству людей обратить внимание на проблему и попытаться её решить. Правда, работает такой принцип только тогда, когда рекламу сделали профессионально, считает специалист.Как правило, сюжетами и принтами социальной рекламы занимается КПУП "Минскреклама".констатирует Сергей Скороход.Сергей Скороход не видит в этом ничего плохого. По его словам, работать может и "ты", и "вы", главное — это креативность. Но уровень подачи рекламы не должен спорить с имиджем госоргана, который её инициирует.Рекламный консультантсогласна с коллегой.— приводит пример специалист. —Специалисты по рекламе говорят, что альтернатива плакатам со штампами из советского прошлого в духе "Эй, товарищ!" есть, но её не много.— говорит Сергей Скороход.А вот реклама МЧС про божью коровку, жабку и белочку специалисту не нравится.Юлия Ляшкевич вспоминает, как вместе с коллегойпридумывала концепцию социальной рекламы для ЮНИСЕФ и МЧС "Дети не ищут опасности. Они просто играют".Но иногда социальные плакаты должны работать на моментальную реакцию. Например, когда надо привлечь внимание водителя, чтобы тот притормозил в опасном месте. В таком случае, по мнению специалиста, короткие "Остановись!", "Стоп!" — это нормально, потому что здесь нет времени размышлять.Юлия Ляшкевич говорит, что споры с госорганами о том, какая реклама нужна белорусам, а на какую они даже не обратят внимания, случаются часто. Консультант по рекламе мечтает, чтобы на переходах возле детских парков появились… знаки с кенгуру!