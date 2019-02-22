В Беларуси Geely планирует догнать по продажам Volkswagen?

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СЗАО "БелДжи" планирует вдвое увеличить продажи автомобилей на белорусском рынке, сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель министра промышленности Беларуси, исполняющий обязанности генерального директора предприятия, передает корреспондент- сказал Геннадий Свидерский.По итогам 2018 года среди покупателей автомобилей, произведенных на предприятии, 65% составили физические лица, 35% - юрлица.рассказал первый замминистра.Локализация производства в СЗАО "БелДжи" достигла 50%.добавил Геннадий Свидерский.Что же, планы - это замечательно. Но давайте посмотрим немного на цифры. В 2018-м в Беларуси было реализовано 3304 автомобиля Geely, то есть план на 2019-й - порядка 6500-6600 штук. Тот же Volkswagen за 2018-й сумел продать немногим более - 6933 авто. Мы не знаем точных планов немецкого концерна, но очевидно, что китайский бренд целит в 3-е место на белорусском рынке. Впереди останутся Renault и LADA, в линейке которых бюджетных моделей больше.