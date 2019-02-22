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В Беларуси Geely планирует догнать по продажам Volkswagen?
Фото с сайта abw.by
СЗАО "БелДжи" планирует вдвое увеличить продажи автомобилей на белорусском рынке, сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель министра промышленности Беларуси, исполняющий обязанности генерального директора предприятия Геннадий Свидерский, передает корреспондент
"Продолжаются поставки в Россию. Прошлый год мы закончили с такими показателями продаж: 65 процентов - в Россию, 35 - у себя. Примерно такое же соотношение мы ожидаем и в этом году, хотя хотим удвоить объем продаж на белорусском рынке. Во всяком случае наши маркетинговые проработки об этом говорят", - сказал Геннадий Свидерский.
По итогам 2018 года среди покупателей автомобилей, произведенных на предприятии, 65% составили физические лица, 35% - юрлица. "В 2018 году нам необходимо было ввести в эксплуатацию завод, испытать все модификации. Два кроссовера и седан поставлены на серийное производство. Всего у нас получилось 27 модификаций, также мы освоили шесть цветов. В зависимости от спроса предлагаем модификации на рынок. На сегодня заводом выпущено уже более 10 тысяч машин. Сейчас на заводе работает 1,2 тысячи человек. Люди обучены, мы имеем полное укомплектование на одну смену для полномасштабной работы. Мы 13 февраля вывели на рынок новую модификацию 1.8 Turbo, отмечаем повышенный интерес к ней, хорошие отзывы", - рассказал первый замминистра.
Локализация производства в СЗАО "БелДжи" достигла 50%. "Силовые установки, задний и передний мосты, шины, аккумуляторы - все это применяем отечественного производства. Процесс повышения локализации не останавливается, он будет продолжаться и в этом году. Другой вопрос, что, начав производство сидений, радиаторов и двигателей, мы теперь должны повышать локализацию производства этих компонентов. Это в планах на 2019 и 2020 годы", - добавил Геннадий Свидерский.
Что же, планы - это замечательно. Но давайте посмотрим немного на цифры. В 2018-м в Беларуси было реализовано 3304 автомобиля Geely, то есть план на 2019-й - порядка 6500-6600 штук. Тот же Volkswagen за 2018-й сумел продать немногим более - 6933 авто. Мы не знаем точных планов немецкого концерна, но очевидно, что китайский бренд целит в 3-е место на белорусском рынке. Впереди останутся Renault и LADA, в линейке которых бюджетных моделей больше.
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