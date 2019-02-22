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Малоизвестная компания на МосБирже подорожала на 5000% и обогнала Яндекс и ВТБ

23.02.2019 12:53 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Акции ПАО «Объединенные кредитные системы» за две недели подорожали на Московской бирже более чем на 5000% и вывели малоизвестную компанию в топ-10 по капитализации в России.

На конец торгов пятницы, 22 февраля, компания третьего эшелона с прибылью чуть больше 100 млн за 9 месяцев стоила 940 млрд рублей - больше, чем подавляющее большинство «голубых фишек», входящих в индекс РТС.

По капитализации ОКС обогнала таких гигантов, как ВТБ (467 млрд рублей), «Яндекс» (632 млрд рублей), «Алроса» (703 млрд) и «Северсталь» (839 млрд) и практически дотянулась до «Сургутнефтегаза» и Новолипецкого металлургического комбината (945 и 949 млрд рублей соответственно).

Стремительный взлет начался 7 февраля, когда акции подскочили с 780 до 1000 рублей за штуку. Затем последовало еще 11 торговых сессий подряд, когда бумаги взлетали на 40% в день, выбирая лимит роста, установленный биржей. На конец торгов пятницы бумаги стоили уже 39760 рублей.

Первые девять дней роста объем сделок не превышал несколько акций (десятки тысяч рублей в день), в среду оборот вырос до 440 тысяч, а в четверг и пятницу превысил миллион рублей, что, впрочем, также мизерная сумма для ОКС, чей уставный капитал составляет 23 млрд рублей.

Акциями ОКС владеют структуры НПФ «Благосостояние» (91,4%) - пенсионного фонда, учрежденного РЖД.

Сама компания при это владеет контрольным пакетом Абсолют-банка, де-факто выполняя функции «технической прокладки», через которую транспортная монополия и ее НПФ контролирует банк, входящий в топ-35 по активам в России (277 млрд рублей).

Банк убыточен: за 2017 он потерял 4 млрд рублей, за 2018 год - еще 7 млрд. Акционеры пытались продать банк, но летом 2018 года отчаялись искать покупателей и были вынуждены влить 6 млрд рублей в его капитал, чтобы продолжить деятельность.

Несмотря на это, ОСК, владеющая 71% банка, теперь занимает 8-место по капитализации на российском фондовом рынке. Дороже ее стоят только Сбербанк (4,4 трлн рублей), «Роснефть» (4,2 трлн), ЛУКОЙЛ (4,1 трлн), «Газпром» (3,6 трлн), «Новатэк» (3,4 трлн), «Норникель» (2,2 трлн) и «Татнефть (1,7 трлн).

Очевидно, что происходящее результат спекуляций, однако их подоплеку знают, вероятно, только непосредственные участники, сказал finanz источник на рынке: возможно, УК НПФ нужна более высокая оценка акций на балансе. Кроме того, подобные резкие движения котировок неликвидных бумаг могут быть отражением сделок по выводу капитала или легализации дохода, предполагает он: одна сторона, как правило техническая компания, «проигрывает» деньги другой стороне, которая, в свою очередь, получает легализованную прибыль в обмен, например, на наличные.

 
 
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Акции ПАО "Объединенные кредитные системы" за две недели подорожали более чем на 5000%.
 
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