Малоизвестная компания на МосБирже подорожала на 5000% и обогнала Яндекс и ВТБ



Иллюстративное фото

На конец торгов пятницы, 22 февраля, компания третьего эшелона с прибылью чуть больше 100 млн за 9 месяцев стоила 940 млрд рублей - больше, чем подавляющее большинство «голубых фишек», входящих в индекс РТС.По капитализации ОКС обогнала таких гигантов, как ВТБ (467 млрд рублей), «Яндекс» (632 млрд рублей), «Алроса» (703 млрд) и «Северсталь» (839 млрд) и практически дотянулась до «Сургутнефтегаза» и Новолипецкого металлургического комбината (945 и 949 млрд рублей соответственно).Стремительный взлет начался 7 февраля, когда акции подскочили с 780 до 1000 рублей за штуку. Затем последовало еще 11 торговых сессий подряд, когда бумаги взлетали на 40% в день, выбирая лимит роста, установленный биржей. На конец торгов пятницы бумаги стоили уже 39760 рублей.Первые девять дней роста объем сделок не превышал несколько акций (десятки тысяч рублей в день), в среду оборот вырос до 440 тысяч, а в четверг и пятницу превысил миллион рублей, что, впрочем, также мизерная сумма для ОКС, чей уставный капитал составляет 23 млрд рублей.Акциями ОКС владеют структуры НПФ «Благосостояние» (91,4%) - пенсионного фонда, учрежденного РЖД.Сама компания при это владеет контрольным пакетом Абсолют-банка, де-факто выполняя функции «технической прокладки», через которую транспортная монополия и ее НПФ контролирует банк, входящий в топ-35 по активам в России (277 млрд рублей).Банк убыточен: за 2017 он потерял 4 млрд рублей, за 2018 год - еще 7 млрд. Акционеры пытались продать банк, но летом 2018 года отчаялись искать покупателей и были вынуждены влить 6 млрд рублей в его капитал, чтобы продолжить деятельность.Несмотря на это, ОСК, владеющая 71% банка, теперь занимает 8-место по капитализации на российском фондовом рынке. Дороже ее стоят только Сбербанк (4,4 трлн рублей), «Роснефть» (4,2 трлн), ЛУКОЙЛ (4,1 трлн), «Газпром» (3,6 трлн), «Новатэк» (3,4 трлн), «Норникель» (2,2 трлн) и «Татнефть (1,7 трлн).Очевидно, что происходящее результат спекуляций, однако их подоплеку знают, вероятно, только непосредственные участники, сказал finanz источник на рынке: возможно, УК НПФ нужна более высокая оценка акций на балансе. Кроме того, подобные резкие движения котировок неликвидных бумаг могут быть отражением сделок по выводу капитала или легализации дохода, предполагает он: одна сторона, как правило техническая компания, «проигрывает» деньги другой стороне, которая, в свою очередь, получает легализованную прибыль в обмен, например, на наличные.